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Fútbol Internacional
10 de noviembre de 2026 - 13:25

Zidane convoca a Éli Junior Kroupi, del Bournemouth, por la baja de Marcus Thuram

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París, 10 nov (EFE).- El seleccionador francés, Zinedine Zidane, convocó este martes al joven delantero Éli Junior Kroupi, del Bournemouth, para paliar la baja de Marcus Thuram, lesionado en los isquios y que se perderá los dos partidos de la Liga de las Naciones contra Italia y Turquía.

Por EFE
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Será la primera convocatoria con la absoluta del jugador, de 21 años, el segundo jugador que se incorpora a la lista de Zizou tras el defensa Saël Kumbedi, del Wolsburgo, de la segunda división alemana, que sustituyó a Pierre Kalulu, también lesionado.

Thuram se resintió de los problemas que arrastró en su último partido con el Inter de Milan frente al Como, por lo que Zidane decidió que abandonara la concentración.

El delantero, que a sus 29 años cuenta con 35 partidos internacionales y tres goles, no había formado parte de la primera lista de Zizou, que sí lo convocó para esta ante las bajas en el sector ofensivo. Tenía una buena oportunidad para convencer al seleccionador.

Francia se mide este miércoles contra Italia en Milán y el domingo próximo ante Turquía en Burdeos el domingo.

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