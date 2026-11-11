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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 00:30

Bebeto, Suker y Teófilo Cubillas, los más aclamados en ceremonia del Salón de la Fama

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Pachuca (México), 10 nov (EFE).- El brasileño Bebeto, el croata Davor Suker y el peruano Teófilo Cubillas fueron aclamados este martes como nuevos integrantes del Salón de la Fama del Fútbol Internacional de Pachuca, Hidalgo, en el centro de México.

Por EFE
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Dieciocho figuras del fútbol fueron exaltadas en la decimocuarta ceremonia de investidura.

En la categoría correspondiente al fútbol internacional, además de Bebeto y Suker también pasaron a formar parte del Salón de la Fama el francés Thierry Henry, campeón del mundo en 1998; el alemán Miroslav Klose, campeón mundial en 2014; el italiano Alessandro Del Piero, campeón del Mundial de 2006; y el español Fernando Torres, campeón en Sudáfrica 2010.

"Estoy feliz de estar en México, aquí empecé mi carrera ganando un Mundial sub-20 en 1983 en el Estadio Azteca. Regresar a este país me hace muy feliz. Un homenaje como este me sentir en casa. Tengo una emoción muy fuerte por este reconocimiento que corona una historia muy linda como ídolo del fútbol", dijo Bebeto, titular de la selección que conquistó el Mundial de 1994.

"Doy gracias a mi familia y a todos mis equipos. Estoy en un país que ama el fútbol, que tuvo un Mundial 2026 histórico. Gracias por este honor", señaló Suker, máximo goleador del Mundial de Francia 1998, con seis anotaciones.

Las leyendas que homenajeadas en la categoría de 'Decanos Internacionales' fueron Teófilo Cubillas, mundialista en 1970, 1978 y 1982 y el brasileño Sócrates, quien jugó las Copas del Mundo de 1982 y 1986; falleció en el 2011.

Cubillas se mostró emocionado por la distinción.

"Recuerdo el Mundial del 70, mi primera Copa del Mundo con mi querido Perú. Soy un agradecido; México siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Quién no recuerda aquella Copa del Mundo. Recibir este reconocimiento es algo que siempre llevaré en mi corazón", aseveró Cubillas.

La generación 2026 de este recinto se completó con seis figuras que destacaron en el fútbol mexicano: los Chilenos Fabián Estay y Humberto Suazo; los argentinos Antonio Mohamed y Christian 'Chaco' Giménez; y los mexicanos Oribe Peralta y Ramón Morales.

En la categoría de 'Decanos' del fútbol nacional se premió al peruano Gerónimo Barbadillo y al mexicano Ignacio Flores.

En la categoría femenina, en el plano internacional ingresó al Salón de la Fama la japonesa Homare Sawa, campeona mundial en 2011.

También ingresó como parte de esta generación Mónica Vergara, ex entrenadora de la selección mexicana.

Charlyn Corral, ganadora del 'Trofeo Gerd Müller' en la pasada gala del Balón de Oro recibió un reconocimiento especial de manos de Hugo Sánchez, leyenda del Real Madrid, quien también recibió un homenaje por sus logros a nivel internacional.

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