Costa Rica viaja para enfrentar a Ecuador y Argentina con la meta de afianzar idea de Ruiz

El conjunto costarricense, integrado por 23 futbolistas, jugará el próximo viernes contra Ecuador en Quito y luego se desplazará a Córdoba (Argentina) para medirse el día 17 con la Albiceleste.

"Lo principal, sabiendo la exigencia de las selecciones que enfrentaremos, es que el equipo se vea con una idea de juego, tanto ofensiva como defensivamente", dijo a los periodistas el técnico Ruiz en la víspera del viaje.

Ruiz afirmó que su equipo siempre buscará la victoria, pero matizó que lo más importante en estos compromisos, más allá de los resultados, radica en que la Sele se muestre firme en el posicionamiento defensivo y en ataque.

"La dificultad es grande, pero son los retos que nosotros, como selección nacional y jugadores profesionales, tenemos que aceptar e ir a enfocarnos de la mejor manera para sacar un buen resultado", añadió.

El delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde encabeza la nómina de convocados de Costa Rica, de la que causaron baja por molestias físicas el experimentado guardameta del mexicano Pumas Keylor Navas y el zaguero del Racing de Estrasburgo francés Jeyland Mitchell.

Los futbolistas más veteranos del plantel costarricense son el defensa de Nacional uruguayo Francisco Calvo y el centrocampista del Alajuelense Celso Borges.

El promedio de edad de los convocados es de 25,8 años y figuran nueve jugadores menores de veintitrés años, según precisó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Otros futbolistas citados que militan en clubes extranjeros son el guardameta del Casa Pia portugués Patrick Sequeira; el defensa del Puebla mexicano Juan Pablo Vargas; el lateral derecho del Copenhague danés Kenay Myrie; el extremo del U Craiova rumano Carlos Mora, y el atacante del Sparta de Praga checo Josimar Alcócer.

Los amistosos frente a Ecuador y Argentina marcarán el estreno oficial de Ruiz al frente de la selección, tras asumir el banquillo en octubre pasado con balance de dos victorias en la Liga de Naciones: 0-3 ante Nicaragua y 2-0 frente a Haití.

Ruiz, de 41 años, disputó con la selección costarricense los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, y militó en el Twente y el PSV neerlandeses, el Fulham inglés, el Sporting portugués y el Santos brasileño. El técnico asumió el cargo tras la destitución del argentino Fernando Batista por los malos resultados cosechados en sus ocho meses de gestión.