De Arrascaeta asegura que la plantilla de Uruguay está ilusionada con Diego Forlán

En una conferencia de prensa, el futbolista del Flamengo resaltó todo lo que representa Forlán, ganador del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, e hizo hincapié en la forma en que lo quiere su pueblo.

"Hay una aproximación muy linda con él. La energía es la mejor, es un momento muy positivo", subrayó De Arrascaeta, uno de los 28 convocados para los amistosos que Uruguay disputará frente a Argentina y ante República Dominicana.

En ese sentido, el '10' de la Celeste cree que es un buen momento para recomenzar, luego de la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026, lo cual llevó a que fuera cuestionado el trabajo hecho por el equipo bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa.

Consultado sobre las diferencias entre Forlán y Bielsa, el centrocampista apuntó que cada entrenador "tiene su librito y su forma de trabajar".

"Marcelo era más intenso, se trabajaba más en la parte aeróbica. Con Diego estamos encontrando un entrenamiento más posicional, más con pelota", explicó.

Destacó la confianza que Forlán le está dando a su plantilla y su proximidad con los jugadores, a quienes -contó- está muy próximo y aconseja en diferentes aspectos.

Este miércoles, Uruguay se entrenó en Montevideo preparando el primero de los dos amistosos que disputará en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes, la Celeste se enfrentará a Argentina en 'La Bombonera' de Buenos Aires, mientras que el próximo martes 17 recibirá a República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el departamento (provincia) de Maldonado, a pocos minutos de la ciudad de Punta del Este.