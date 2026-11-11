De la Fuente: "Todavía hay margen de mejora"

"Queremos ser nosotros, ser mejor equipo, competir mejor, mejorar las prestaciones individuales. Creo que hay margen de mejora todavía. Si nos alejamos de ese objetivo, daremos facilidades a los rivales", afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro que España disputará este jueves en el estadio Letná de Praga.

El recuerdo del partido disputado en Oviedo contra el conjunto checo, al que España tuvo dificultades para superar (3-1), le sirvió para advertir de que la igualdad entre selecciones obliga a mantener la máxima exigencia independientemente del rival.

"No hay partido sencillo en el mundo de las selecciones. A nivel competitivo hay mucha igualdad. Hay argumentos para ganar cualquier partido. Venimos con la lección aprendida sabiendo que nos va a costar muchísimo", manifestó.

Además, destacó la evolución de la República Checa desde la llegada de Santi Denia al banquillo y elogió tanto el potencial individual de sus futbolistas como el funcionamiento colectivo de un equipo que considera más competitivo.

Precisamente, sobre el técnico del combinado centroeuropeo, con quien compartió años de trabajo en las categorías inferiores de la selección española, tuvo palabras de especial reconocimiento por su influencia en su trayectoria profesional.

"Somos amigos y me alegro de todo lo bueno que le pase. No hablo desde la amistad solo. Conozco muy bien a Santi Denia como profesional y he aprendido mucho de él el tiempo que estuvimos juntos. Él me enseñó a ser seleccionador", declaró.

La posibilidad de alcanzar los 44 encuentros consecutivos sin perder también apareció entre los estímulos de una selección que no renuncia a prolongar una racha que parecía difícil de imaginar hace apenas unos años.

"Queremos seguir marcando hitos. Ni siquiera nadie pensaba llegar a 35 porque eran estratosféricos. Llegar a 43, madre mía. Pues queremos estar en el 44", señaló.

Sin embargo, descartó que el compromiso del domingo frente a Inglaterra condicione sus decisiones para el encuentro de Praga, al que concedió una importancia fundamental para mantener intactas las opciones de alcanzar la primera plaza.

"En nuestro planteamiento solo existe el partido de mañana. Queremos ganar mañana. Es importantísimo. No sabemos el resultado que va a sacar Inglaterra contra Croacia. Mañana es el partido clave", recalcó.

En cuanto a la ausencia de Rodri, defendió la capacidad de Martín Zubimendi para asumir la responsabilidad de dirigir el centro del campo y situó a ambos por encima del resto de futbolistas del mundo en su posición.

"Rodrigo para mí es el mejor del mundo en esa posición y Zubimendi el segundo. Aporta otro tipo de condiciones y nos hace jugar muy bien", explicó.

Preguntado por Mikel Merino y sus posibilidades de regresar al once inicial, recordó que el centrocampista tiene un peso específico importante dentro del grupo y destacó que más del treinta por ciento de los goles de España llegan por medio de futbolistas que comienzan los encuentros como suplentes.

Respecto a la portería, evitó desvelar si introducirá cambios y elogió la rápida adaptación de Álvaro Valles, al que calificó de "portero sensacional". También dedicó palabras de admiración a Unai Simón, al que considera "el mejor portero del mundo" y un capitán ejemplar.

Por último, confirmó que Dani Olmo evoluciona favorablemente de su lesión y explicó que los dorsales se eligen por veteranía, por lo que todavía desconoce quién llevará el número diez.