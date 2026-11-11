Duelo entre los dos últimos campeones con cuentas pendientes

Un solitario gol de Stina Blackstenius en el tramo final de aquel encuentro devolvió al Arsenal a la cima del fútbol europeo 18 años después de su primer título y puso fin al reinado continental del conjunto azulgrana, que un año después, en Oslo, se resarció con la conquista de su cuarta Liga de Campeones.

Desde aquella derrota, el equipo que dirige Pere Romeu no ha vuelto a caer en la máxima competición continental. Suma catorce partidos consecutivos invicto, con un balance de doce victorias y dos empates, una racha que ha prolongado en el inicio de esta edición con tres triunfos ante el París FC (5-2), el Roma (0-6) y el Koge (0-8), resultados que lo sitúan al frente de la fase liga.

Liderar la clasificación no garantiza un camino más sencillo hacia la final de Varsovia del 29 de mayo del año próximo, pero acabar entre los cuatro primeros sí permite acceder directamente a los cuartos de final y evitar la ronda previa.

También el Arsenal afronta el duelo con mucho en juego. Quinto clasificado con siete puntos, el conjunto londinense tiene la oportunidad de irrumpir en el top cuatro si gana un partido que debía disputarse inicialmente el miércoles, pero que fue aplazado debido a la huelga general convocada en España.

El choque supondrá, hasta la fecha, el examen más exigente para el equipo que dirige Pere Romeu, que también tendrá el aliciente de acercarse a un nuevo registro histórico: está a un encuentro de igualar el récord de partidos consecutivos sin perder del club, establecido entre 2022 y 2024.

Para atacar ese registro, el técnico azulgrana deberá lidiar, sin embargo, con varias ausencias. No podrá contar con las centrocampistas Vicky López y Kika Nazareth ni con la delantera Kerolin Nicoli, todas ellas por lesiones musculares, ni con la defensa Laia Aleixandri, que encara la recta final de la recuperación de su grave lesión de rodilla.

En cambio, quien podría regresar a la convocatoria es Irene Paredes, que ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo. El preparador catalán confía en recuperar a la veterana central para reforzar el eje de la defensa, donde podría formar pareja con Renee van Asten.

Su vuelta supondría un alivio para el preparador azulgrana ante el desafío de contener a Alessia Russo, una de las principales amenazas del cuadro 'gunner'. La delantera inglesa suma cuatro goles en esta edición de la Liga de Campeones, los mismos que Claudia Pina, Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen, y llega en un gran momento de forma después de firmar un triplete en la victoria por 3-0 ante el Benfica en la tercera jornada.

El buen rendimiento de Russo supone un argumento ofensivo de peso para un Arsenal muy condicionado, sin embargo, por las lesiones. Entre las bajas destaca la de Mariona Caldentey, que no podrá reencontrarse con su exequipo debido a una lesión en los isquiotibiales. Tampoco estarán en Barcelona las delanteras Chloe Kelly, Selina Cerci y Michelle Agyemang ni la defensa Katie Reid.

La principal incógnita en la alineación londinense es Ona Batlle, que este verano puso rumbo al Arsenal tras finalizar su contrato con el Barcelona. La lateral catalana no participó en la última victoria liguera ante el Liverpool en Anfield (1-2) por unas molestias físicas, aunque ha viajado con el equipo a la capital catalana y no está descartada para el encuentro.

Barcelona: Coll; Schertenleib, Paredes, van Asten, Brugts; Serrajordi; Guijarro, Bonmatí; Graham, Pajor y Pina.

Arsenal: Misa Rodríguez; Fox, Catley, Williamson, Wubben-Moy; Little, Stanway; Baum, Russo, Foord; y Smith.