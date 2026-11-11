El argentino Lo Celso vuelve a la convocatoria

Ya Pellegrini explicó en la previa del duelo copero que con Lo Celso no había "pasado nada", sólo que su labor era "elegir cada semana" y que había otros compañeros más idóneos para el Martínez Valero "y no pasa de ser eso".

Con las ausencias de nueve internacionales, del colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el uruguayo Facundo Bernal, sancionado, la convocatoria bética es la formada por Diego Conde, Yan; Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Fran García, Valentín Gómez, Junior Firpo; Fornals, Iker Losada, Rodrigo Marina, Rica, Borja Alonso, Corralejo, Postigo, Isco, Dani Ceballos; Lo Celso, Antony, Riquelme, Aitor Ruibal y Morante.