El Betis no se fía de la ilusión del Navalcarnero

El Navalcarnero jugará de local en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón (Madrid), a veinte kilómetros. Este cambio del Mariano González permite ampliar considerablemente el número de espectadores que pueden asistir a una cita histórica, ya que su campo habitual cuenta con un aforo de 1.500 personas, mientras que el feudo alfarero dispone de capacidad para alrededor de 5.100 espectadores.

En Santo Domingo, el Navalcarnero tendrá que hacer frente a una superficie nueva para ellos. Acostumbrado a jugar en césped artificial, en el feudo alfarero lo hará en uno natural, algo que no preocupa, igual que la lluvia que está prevista que pueda caer durante el encuentro.

La ilusión que genera este partido en el municipio madrileño es enorme y ese interés se ha visto en sus calles, en los comercios y en las conversaciones de las últimas semanas entre sus habitantes, que sueñan con dar la sorpresa ante un 'gigante' como el Betis.

El Navalcarnero llega a esta cita situado en la séptima posición del Grupo 5 de Segunda RFEF tras un balance de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en las diez primeras jornadas de Liga. En la Copa Federación, vía por la que han logrado el acceso a la Copa del Rey, llegaron hasta semifinales, ronda en la que cayeron contra el Recreativo de Huelva en los penaltis.

Para este partido, Miguel Zárate García, entrenador del Navalcarnero, cuenta solo con la baja segura del portero Oscar López, al que sustituirá Álvaro Calado.

El Betis, por su parte, afronta el duelo copero ante el Navalcarnero con el imperativo de entrar, como mantiene Pellegrini, con la intensidad y concentración necesarias para encarrilar la eliminatoria, evitar sobresaltos y asegurar lo antes posible un pase de ronda que será responsabilidad, como dijo el técnico, de jugadores que deben demostrar el porqué están en la plantilla bética.

Con la ausencia de nueve internacionales y del lesionado Cucho Hernández, el equipo bético, no obstante, cuenta con suficiente fondo de armario para poner en liza un equipo reconocible y competitivo, con numerosas novedades, pero con un dibujo innegociable y una exigencia desde el minuto uno.

La primera de las novedades estará en la portería, en la que se estrenará un inédito Diego Conde, quien no ha dispuesto de minutos por una lesión que truncó sus expectativas tras llegar cedido desde el Villarreal, mientras que la defensa será muy reconocible con Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo.

El duelo ante el Navalcarnero parece idóneo para que Dani Ceballos siga creciendo en peso específico y en prestaciones, para que José Antonio Morante siga sumando desde el inicio y para que el argentino Giovani Lo Celso, quien se quedó fuera de la convocatoria ante el Elche, levante la mano para cambiar las intermitencias por regularidad.

La ausencia del colombiano Cucho Hernández, convaleciente de una lesión muscular, y del irlandés Troy Parrott, con su selección, hará que Pellegrini alinee en punta a su comodín Aitor Ruibal, con una bandas que podría ser cosa de Morante y Rodrigo Riquelme, y un enlace en la media punta en el que podría entrar Giovani Lo Celso.

En todo caso, Manuel Pellegrini ya ha avisado de la "seriedad y exigencia" necesarias en una competición en la que cree, que ya ha ganado y que sigue siendo objetivo declarado, por sí misma y porque, como mantiene el chileno, es un campeonato corto que, en pocos partidos, permite el acceso a Europa.

Antes del partido se rendirá un homenaje al jugador del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido recientemente. El madrileño vistió los colores del Navalcarnero entre 2019 y 2021 y su mujer cuenta con familiares en el municipio, por lo que su vinculación con el club siempre ha sido grande.

Navalcarnero: Calado; Víctor, Richi Souza, Diego Núñez, Esteban; Mario Jiménez, Pablo Agustín, Asier Ortiz, Aarón Fernández; Mario Sánchez, Richi Álvarez.

Betis: Diego Conde; Bellerín, Llorente, Valentín, Junior; Dani Ceballos, Fornals; Riquelme, Lo Celso, Morante; y Aitor Ruibal.