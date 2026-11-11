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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 18:35

El español Juan Manuel Lillo ajusta la defensa de la selección mexicana

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Riviera Maya (México), 11 nov (EFE).- El español Juan Manuel Lillo, auxiliar técnico del seleccionador Rafael Márquez, ajustó en la práctica de este miércoles la intensidad y el orden en el aparato defensivo de la selección mexicana de cara a su eliminatoria ante Jamaica dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por EFE
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A Lillo, exentrenador de equipos como Zaragoza, Almería y Tenerife, se le vio muy activo con los defensas del Tri con miras a la serie de cuartos de final en la que México visitará a Jamaica el próximo sábado, para luego recibirla el 17 de noviembre.

Juan Manuel Lillo fue auxiliar de Pep Guardiola en dos etapas con el Manchester City, la primera entre 2020 y 2022, la segunda de 2023 al 2025.

Fue invitado por Márquez a formar parte de su cuerpo técnico junto a Andrés Guardado, otra exfigura de la selección mexicana.

Este miércoles, el auxiliar técnico español explicó la manera de marcar, movimientos de salida y retrocesos con el fin de mejorar el accionar defensivo de una selección que en los cuatro partidos amistosos de la pasada fecha FIFA recibió siete goles.

El equipo dirigido por Rafa Márquez, cinco veces mundialista en su etapa de jugador con el Tri, buscará ante Jamaica su primera victoria después de los empates 1-1 que sumó en septiembre pasado con Colombia y Perú, y las derrotas por 3-0 ante Estados Unidos, y 2-0 contra Chile, del mes de octubre.

Para estos partidos, Márquez convocó a nueve defensas en la lista de 28 jugadores.

Del fútbol europeo acudieron Rodrigo Huescas, del FC Copenhague danés; César Montes, Lokomotiv de Moscú; Johan Vázquez, del Génova italiano; y Mateo Chávez del AZ Alkmaar, de Países Bajos.

De la liga local los elegidos fueron Kevin Álvarez e Israel Reyes del América, Diego Campillo del Toluca, Jesús Orozco del Cruz Azul y Jesús Gallardo del Toluca.

Durante el entrenamiento de hoy, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, visitó el entrenamiento de la selección mexicana.

Conversó con los jugadores, con Márquez, Guardado y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

"Que nuestra selección esté hoy en Quintana Roo es una muestra de la confianza en nuestros destinos, en nuestra infraestructura deportiva y en nuestra capacidad para recibir a los mejores equipos del mundo", afirmó la gobernadora.

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