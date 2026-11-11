El futuro del Estadio de Vallecas, un nuevo problema para la directiva del club

El dirigente del modesto club español, afincado en el popular barrio madrileño de Vallecas, que compite en LaLiga EA Sports (Primera División) y que en 2026 quedó subcampeón de la Liga Conferencia europea, siempre ha manifestado que no jugará en un recinto en el que no tenga la concesión.

Este era el último informe que le faltaba por recabar a la Comunidad de Madrid antes de proceder a rescindir la concesión del estadio. Ahora, el Gobierno regional tiene un plazo hasta el 27 de marzo de 2027 para dictar la orden que resuelva el procedimiento de extinción, según informaron a EFE fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En ese momento, se establecerá un período transitorio durante el cual el Rayo podrá seguir jugando en el recinto hasta que haya un nuevo concesionario, y este, igualmente, tendrá que garantizar que el club pueda mantener su uso del estadio si así lo desea, pagando un canon que fijarían en un "pacto independiente", según explicó semanas atrás el consejero del ramo, Mariano de Paco.

El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado por unanimidad en su sesión del pasado 28 de octubre, sostiene que quedaron "acreditados de modo suficiente incumplimientos relevantes, por parte del concesionario, de las obligaciones que, conforme al título concesional, le correspondían", en materias como el mantenimiento, la conservación, las inspecciones preceptivas o las condiciones de seguridad.

En ese informe se reconoce que también hubo mejoras en el estado del recinto, si bien opina que dicha "subsanación de deficiencias, que afecta únicamente a parte de los incumplimientos, viene a confirmar la realidad de los mismos al tiempo de su incoación".

Este proceso se inició el pasado 27 de julio, cuando se abrió el expediente de extinción y la Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del estadio para acometer reformas de urgencia en el estadio, cuya situación "comprometía la seguridad y operatividad".

Esa decisión obligó al Rayo a jugar sus tres primeros partidos de Liga frente al Real Racing Club de Santander, Alavés y Espanyol en Butarque, en Leganés, con el consiguiente enfado y perjuicio para sus aficionados, que tras mucho reclamar han logrado el compromiso del club de devolverles la parte proporcional del abono por los partidos no disfrutados en Vallecas.

Desde el Rayo, según informan a EFE, el objetivo único es continuar jugando en Vallecas aunque también aseguran que su intención es hacerlo en un estadio en el que tengan la concesión y puedan ser responsables de lo que ocurre dentro.

La intención de Raúl Martín Presa siempre ha sido la de tener un estadio con mayor capacidad al de la actual y pasar de los 14.500 asientos actuales a uno que pueda tener entre 25 y 30.000.

Mariano Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, aseguró hace unas semanas que la directiva quería llevarse el estadio a unos terrenos que el Gobierno le prometió, a unos 2,5 kilómetros de la ubicación actual.

Esa afirmación fue desmentida esta misma semana por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España y, además, candidato socialista para el Ejecutivo regional, quien aseguró que había adquirido un compromiso con las peñas del Rayo: "El campo se queda aquí en Vallecas y se arregla", afirmó en un vídeo en redes sociales.

Mientras, en lo deportivo, el equipo -visiblemente afectado por esta crisis- es decimocuarto de la tabla que lidera el Barcelona, con sólo 12 puntos en once jornadas -aún tiene un partido aplazado por disputar-, a dos de los puestos de descenso.