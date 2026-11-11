Incautados 2 millones de artículos falsos del Mundial de fútbol en operación internacional

Durante el operativo, las autoridades aduaneras españolas desmantelaron una fábrica cerca de Madrid que producía prendas falsificadas bajo pedido, con una capacidad de producción anual de 800.000 unidades, mientras que también se detectaron productos alimenticios y bebidas falsificados, como patatas fritas y botellas de whisky.

Los artículos incautados van desde la ropa y calzado deportivo a otras prendas y accesorios como gorras y calcetines, juguetes, llaveros, banderas y trofeos.

La OLAF también colaboró en el cierre de 3.300 tiendas en línea y la eliminación de más de 419.000 anuncios, con un valor estimado de alrededor de 4,2 millones de euros.

"Los productos falsificados vinculados a grandes eventos deportivos perjudican a las empresas legítimas y a los ingresos públicos. Ninguna autoridad puede abordar este problema por sí sola", dijo el director general de la OLAF, Petr Klement.

En la operación participaron autoridades aduaneras de 23 Estados miembros de la UE, así como de Brasil, Canadá, Egipto, México, Marruecos, Senegal y Turquía, la Policía Fiscal y Aduanera colombiana (POLFA), el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de Estados Unidos y AMERIPOL.