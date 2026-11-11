ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
30º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 07:35

Incautados 2 millones de artículos falsos del Mundial de fútbol en operación internacional

Imagen sin descripción

Bruselas, 11 nov (EFE).- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha coordinado una operación aduanera conjunta en una treintena de países en la que se incautaron más de 2,1 millones de artículos falsificados del Mundial de fútbol 2026 con un valor estimado de unos 132 millones de euros, anunció este miércoles la agencia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante el operativo, las autoridades aduaneras españolas desmantelaron una fábrica cerca de Madrid que producía prendas falsificadas bajo pedido, con una capacidad de producción anual de 800.000 unidades, mientras que también se detectaron productos alimenticios y bebidas falsificados, como patatas fritas y botellas de whisky.

Los artículos incautados van desde la ropa y calzado deportivo a otras prendas y accesorios como gorras y calcetines, juguetes, llaveros, banderas y trofeos.

La OLAF también colaboró en el cierre de 3.300 tiendas en línea y la eliminación de más de 419.000 anuncios, con un valor estimado de alrededor de 4,2 millones de euros.

"Los productos falsificados vinculados a grandes eventos deportivos perjudican a las empresas legítimas y a los ingresos públicos. Ninguna autoridad puede abordar este problema por sí sola", dijo el director general de la OLAF, Petr Klement.

En la operación participaron autoridades aduaneras de 23 Estados miembros de la UE, así como de Brasil, Canadá, Egipto, México, Marruecos, Senegal y Turquía, la Policía Fiscal y Aduanera colombiana (POLFA), el Centro de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de Estados Unidos y AMERIPOL.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
02
Nacionales
Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial
Ver más
03
Mundo
Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno
Ver más
04
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
05
Economía
BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores
Ver más

Te puede interesar