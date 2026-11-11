Laporte, con un proceso vírico, duda para el partido ante la República Checa

"Por cierto, estas cosas son incontrolables. No va a entrenar Laporte. Está con un proceso vírico y no sabemos si va a estar recuperado o no", desveló.

La indisposición del central del Athletic Club mantiene en el aire su participación en el encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga, una circunstancia que obliga a De la Fuente a estar pendiente de su evolución antes de decidir si puede contar con él.

"Quiere decir esto que estamos cómo para pensar en el domingo (partido ante Inglaterra). Hay que solucionar lo de mañana, que es prioritario", finalizó.