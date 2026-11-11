ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 14:55

Laporte, con un proceso vírico, duda para el partido ante la República Checa

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Aymeric Laporte, defensa de la selección española, es duda para el encuentro de este jueves ante la República Checa por un proceso vírico que le impedirá participar en el último entrenamiento previo al partido, según confirmó el seleccionador Luis de la Fuente durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Praga.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Por cierto, estas cosas son incontrolables. No va a entrenar Laporte. Está con un proceso vírico y no sabemos si va a estar recuperado o no", desveló.

La indisposición del central del Athletic Club mantiene en el aire su participación en el encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga, una circunstancia que obliga a De la Fuente a estar pendiente de su evolución antes de decidir si puede contar con él.

"Quiere decir esto que estamos cómo para pensar en el domingo (partido ante Inglaterra). Hay que solucionar lo de mañana, que es prioritario", finalizó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más
04
Política
Leite recupera Relaciones Exteriores y Lilian Samaniego cuestiona un supuesto compromiso de Barrios
Ver más
05
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar