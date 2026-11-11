Liverpool busca el título anticipado del Clausura uruguayo

A falta de seis puntos por disputarse, el Negriazul encabeza la clasificación con 30 unidades, mientras que Montevideo City Torque suma 28. Más abajo aparece Nacional con 26 enteros.

De tal manera, si los ciudadanos no ganan su duelo de la penúltima jornada, Liverpool será campeón siempre que consiga una victoria el domingo frente a ya descendido Danubio.

Entre tanto, el viernes el Montevideo City Torque enfrentará a Racing, un día después de que el juego Cerro Largo-Progreso abra la jornada.

Nacional, por su parte, jugará el sábado con Albion en busca de una victoria para mantener la ilusión de alzar el trofeo, aunque a sabiendas de que para ello necesita que tanto Liverpool como Montevideo City Torque no ganen.

En otros partidos destacados de la fecha, Peñarol visitará el domingo a Defensor Sporting y lo hará buscando cortar una racha de cuatro encuentros sin victorias que lo llevaron a poner en riesgo la primera posición de la Tabla Anual.

En este momento, el Aurinegro suma 65 puntos, mientras que Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque tienen 63 y podrían igualarlo o incluso pasarlo si los de Diego Aguirre vuelven a dejar unidades por el camino.

El ganador de la acumulada sellará un boleto a la final de la Liga Uruguaya y aguardará allí por el vencedor de una semifinal entre el ganador del Torneo Apertura y el del Torneo Clausura.

Deportivo Maldonado jugará el sábado ante un Cerro necesitado de puntos para la Tabla del Descenso.

Danubio y Progreso ya perdieron la categoría y en 2027 jugarán en la Segunda División Profesional al igual que un tercer equipo que se definirá en el final del torneo.

En este momento, Montevideo Wanderers y Cerro tienen 82 unidades cada uno, al tiempo que Central Español suma 41 y duplica por haber ascendido este año y Cerro Largo tiene 86.

Central Español se medirá el sábado con Boston River y Montevideo Wanderers enfrentará el lunes a Montevideo Wanderers.

- Encuentros de la penúltima fecha del Torneo Clausura:

14.11: Central Español-Boston River, Deportivo Maldonado-Cerro, Nacional-Albion.

15.11: Danubio-Liverpool, Defensor Sporting-Peñarol.