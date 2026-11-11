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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 00:20

Los ecuatorianos Franco y Minda se pierden los amistosos contra Costa Rica y Bolivia

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 10 nov (EFE).- La selección de Ecuador no podrá contar con Alan Franco y Alan Minda en los partidos amistosos de este viernes contra Costa Rica en Quito, y del martes frente a Bolivia en Guayaquil.

Por EFE
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Ambos jugadores se recuperan de lesiones musculares, informó este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La institución explicó que las lesiones fueron detectadas tras las evaluaciones clínicas y de imagen realizadas a los jugadores a su llegada a la concentración de La Tri.

Los futbolistas no participarán en los dos encuentros, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre, para "priorizar su recuperación".

La FEF también indicó que el departamento médico de su club, el Atlético Mineiro brasileño, ya fue informado de ambos casos.

Los jugadores han iniciado sus tratamientos bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección, que está concentrada y entrena en Quito, donde se enfrentará a Costa Rica.

Con estos partidos, el seleccionador Marcelo Gallardo habrá completado cinco al frente de la Tri.

quinto amistoso que dirigirá el técnico argentino Marcelo Gallardo al frente de Ecuador, con miras a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, en las que buscará llevar al equipo a su sexta Copa del Mundo, así como a la Copa América de 2028.

Ecuador disputó y perdió los amistosos de septiembre y octubre pasado ante Corea del Sur, Japón y Panamá, los dos últimos en la definición por penaltis, tras concluir igualados durante los 90 minutos.

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