Maxi Araújo afirma que ante Argentina "lo más importante es ganar"

Así lo dijo en una conferencia de prensa en la que insistió en que "los clásicos se ganan sea como sea".

"Para nosotros es un partido muy importante, es un clásico. Nosotros no lo tomamos como un amistoso. Lo más importante es ganar. Siempre va a haber cosas para corregir, pero creo que cuando ganas es mucho mejor. Los clásicos se ganan como sea. Para nosotros es importante ganar y tener un buen funcionamiento. Seguir Creciendo, pero lo más importante es ganar", dijo el jugador del Sporting portugués.

Por otra parte, indicó que es importante que Uruguay se enfrente a "grandísimas selecciones" y en ese sentido destacó el presente de la Albiceleste.

"Ellos vienen haciendo durante muchos años un grandísimo papel no solo en la Copa del Mundo, sino también en la Copa América. Es un desafío muy lindo que tenemos. Nos estamos preparando muy bien. Creo que el viernes va a ser un gran partido. Sentimos que estamos creciendo como grupo y como equipo también", puntualizó.

Este miércoles, Uruguay se entrenó en Montevideo preparando el primero de los dos amistosos que disputará en el marco de la fecha FIFA de noviembre.

Este viernes, la Celeste se enfrentará a Argentina en 'La Bombonera' de Buenos Aires, en el que será el tercer amistoso que ambas selecciones disputarán en el siglo XXI.

El año pasado, la Celeste y la Albiceleste se pusieron cara a cara en un juego de eliminatorias sudamericanas disputado en el estadio Centenario que acabó con victoria de los de Lionel Scaloni por 0-1 gracias a un tanto de Thiago Almada.

Mientras tanto, el 2023 jugaron el último partido en Buenos Aires y también fue en 'La Bombonera'. Acabó con triunfo de Uruguay por 0-2 con anotaciones de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

Tras el juego de este viernes, la Celeste recibirá el próximo martes 17 a República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el departamento (provincia) de Maldonado, a pocos minutos de la ciudad de Punta del Este.