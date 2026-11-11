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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 16:20

Merino: "Los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos"

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española, reivindicó este miércoles la importancia de los futbolistas que participan desde el banquillo y aseguró que "los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos", una reflexión con la que defendió su papel dentro del equipo de Luis de la Fuente, aunque reconoció que su deseo es disfrutar de más minutos.

Por EFE
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"Es difícil interiorizar eso. Somos egoístas en muchos casos y vemos el fútbol desde un prisma individual. Pero que mi padre haya sido entrenador me hace ver el fútbol de otra manera. Los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos. Es difícil convencernos muchas veces", afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro frente a la República Checa.

El centrocampista del Arsenal, que no fue titular en los últimos compromisos de España, admitió que aceptar un papel secundario no resulta sencillo, aunque considera fundamental comprender las necesidades colectivas y aprovechar las oportunidades independientemente del momento en el que aparezcan.

"Por supuesto. ¿A qué jugador no le gustaría tener más minutos? Si hay alguien que tiene la suerte de tener este entrenador soy yo. A mí nunca me escucharás quejarme de la decisión de un entrenador, pero lo que quiero es jugar", manifestó.

Asimismo, insistió en que la aportación de cada futbolista no debe medirse únicamente por su presencia en el once inicial, sino por su capacidad para responder a las exigencias del equipo.

"No solo puedes valer para un contexto. Hay que hacer el trabajo que toca cuando toca. Que me den la enhorabuena por mi trabajo siempre es positivo", explicó.

Preguntado por la situación que atraviesa junto a Martín Zubimendi en el Arsenal y la posibilidad de buscar una salida ante la falta de continuidad, reconoció que ambos desearían tener mayor protagonismo, aunque descartó mostrar inquietud por sus circunstancias actuales.

"No sentirse en el césped la mayor parte del tiempo no es lo ideal para un jugador. El Arsenal es el mejor equipo del mundo actualmente y es muy difícil contar con minutos. Ahora sabemos qué rol nos toca y los dos estamos tranquilos", señaló.

En cuanto al encuentro de este jueves en el estadio Letná de Praga, advirtió de las dificultades que planteará la República Checa y destacó la capacidad de sacrificio de sus futbolistas.

"Es gente muy trabajadora y que no se rinde. No esperamos un partido fácil y tendremos que dar nuestra mejor versión para ganar", indicó.

También elogió a Santi Denia, actual seleccionador checo, con quien coincidió durante su etapa en las categorías inferiores de España y al que considera un profesional especialmente preparado para desarrollar su proyecto.

"Es alguien con el que he tenido muchas conversaciones. Está intentando traer el modelo español a la selección checa. Es muy inteligente, trabaja mucho y se adapta muy bien. Él y Pablo Amo obtendrán buenos resultados", destacó.

Respecto a los 43 encuentros consecutivos sin perder que acumula España, aseguró que el vestuario no presta especial atención a los registros históricos y mantiene su concentración exclusivamente en el siguiente compromiso.

"No hemos hablado nada de ello. Sabemos que es importante y está ahí, pero nuestro único objetivo es el siguiente partido", recalcó.

Por otra parte, celebró la adaptación de los jóvenes que se han incorporado recientemente a la selección y bromeó con las tradicionales novatadas que todavía tienen pendientes: "Se han adaptado muy bien. El grupo humano es espectacular y todos son bienvenidos. Alguno tendrá que cantar o bailar más adelante por la novatada", comentó.

Por último, envió un mensaje de ánimo a Ander Barrenetxea, ausente de la concentración, y reconoció que perderse una convocatoria de la selección es una situación "difícil" para cualquier futbolista.

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