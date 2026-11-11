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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 21:27

Rumbo al 2031: México y sus aliados pisan fuerte por el Mundial Femenino

El estadio Azteca está para ser una de las sedes para albergar la Copa del Mundo Femenina de 2031.
El estadio Azteca está para ser una de las sedes para albergar la Copa del Mundo Femenina de 2031.013001+0000 CARL DE SOUZA

La fiesta grande del fútbol femenino está cada vez más cerca de Norteamérica y Centroamérica. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que la FIFA dio el visto bueno a la ambiciosa candidatura conjunta entre México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para albergar la Copa del Mundo Femenina de 2031.

Por ABC Color
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A través de sus redes sociales, el organismo nacional compartió la gran noticia con los aficionados: “FIFA publicó el informe de evaluación de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos Jamaica y Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA 2031. La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario de FIFA el próximo 23 de noviembre”.

Lea más: El “dictador” Infantino necesita ayuda psicológica, dice Blatter

Para este magno evento, México ha puesto sobre la mesa cuatro templos del balompié nacional que prometen vibrar al máximo. Los recintos elegidos son el Estadio Azteca, el emblemático coloso de Santa Úrsula y tres veces mundialista en la rama varonil; el Estadio Guadalajara, situado en el occidente del país; y el Estadio Monterrey junto con el TSM Corona, ambos localizados en el norte del territorio mexicano. Con este paso gigante, la FMF reafirmó su compromiso con el desarrollo de la disciplina: “Un paso más en el camino para llevar la máxima fiesta del fútbol femenino a nuestra región”.

Aval de excelencia y nota alta

El proyecto cuatripartito superó con éxito el filtro de la FIFA al obtener una calificación sobresaliente de 4.4 puntos sobre 5 posibles. Entre los factores clave que inclinaron la balanza de forma positiva se encuentra el rotundo éxito organizativo del pasado Mundial de 2026, celebrado de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, un precedente que deja la vara alta para recibir ahora a las mejores futbolistas del planeta.

Fuente: EFE

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