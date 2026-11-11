Rumbo al 2031: México y sus aliados pisan fuerte por el Mundial Femenino

A través de sus redes sociales, el organismo nacional compartió la gran noticia con los aficionados: “FIFA publicó el informe de evaluación de la candidatura conjunta de México, Estados Unidos Jamaica y Costa Rica para la Copa Mundial de la FIFA 2031. La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario de FIFA el próximo 23 de noviembre”.

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Para este magno evento, México ha puesto sobre la mesa cuatro templos del balompié nacional que prometen vibrar al máximo. Los recintos elegidos son el Estadio Azteca, el emblemático coloso de Santa Úrsula y tres veces mundialista en la rama varonil; el Estadio Guadalajara, situado en el occidente del país; y el Estadio Monterrey junto con el TSM Corona, ambos localizados en el norte del territorio mexicano. Con este paso gigante, la FMF reafirmó su compromiso con el desarrollo de la disciplina: “Un paso más en el camino para llevar la máxima fiesta del fútbol femenino a nuestra región”.

Aval de excelencia y nota alta

El proyecto cuatripartito superó con éxito el filtro de la FIFA al obtener una calificación sobresaliente de 4.4 puntos sobre 5 posibles. Entre los factores clave que inclinaron la balanza de forma positiva se encuentra el rotundo éxito organizativo del pasado Mundial de 2026, celebrado de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, un precedente que deja la vara alta para recibir ahora a las mejores futbolistas del planeta.

Fuente: EFE