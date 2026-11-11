Santi Denia: "No son buenas noticias que no estén Lamine o Rodri pero no nos cambia nada"

La República Checa afronta la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones como última y sin puntos tras cuatro derrotas. El próximo partido es mañana contra España en Praga.

"Estamos en el camino correcto. Cuando los jugadores no creen en tu mensaje, lo notas. Y la verdad es que ellos, Pavel Nedved y la dirección deportiva creen. Ellos disfrutan de ese camino y es el camino a seguir. Creemos en eso", dijo Santi Denia, en conferencia de prensa.

España llega a este partido como líder destacada del grupo con 12 puntos, pero con bajas significativas como las de Lamine Yamal, Rodri o Dani Olmo.

"¿Te digo los sustitutos? Por eso España es la mejor. Es una pena que no estén porque la gente quiere verlos, pero vamos a intentar ganar el partido y hacer las cosas bien. A nosotros no nos cambia nada. La estructura de España es igual. Para defender a Lamine necesitas ayudas, pero siempre tienes que hacerlo como equipo. Defender y atacar con equipo. No le pedimos a los jugadores que vayan a duelos individuales", señaló.

"Lamine queríamos que estuviera, pero no lo controlamos. La gente paga una entrada por ver a Lamine. Veremos qué equipo saca España y qué equipo podemos sacar nosotros. No tenemos bajas y eso es lo importante", apuntó el técnico español del conjunto centroeuropeo.

En República Checa no está el delantero Patrik Schik, que tras el Mundial decidió dejar la selección por decisión propia con 26 goles en su casillero.

"Prefiero hablar de los que están. Son los que mañana tienen que hacer las cosas bien. La puerta está abierta a todos los que quieran estar. Estaríamos todos encantados de que volviera porque es un referente para todos pero es una decisión personal y prefiero hablar de los que están", manifestó.

Para Santi Denia esta es la segunda vez que se enfrentará a España como seleccionador de República Checa.

"Conoces a todos, te da alegría verles, pero cuando empieza el partido te olvidas de todo. Después de que jueguen contra nosotros espero que sigan ganando, pero habrá que romper la racha, lo siento", opinó el técnico manchego, que conoce bien las categorías inferiores de España tras ser el seleccionador sub-17, sub-19 y sub-21.

"No soy objetivo con ellos, con los jugadores, porque a muchos como Fermín los considero como hijos, y me alegro por cómo está. Vive un gran momento", apuntó.

Santi Denia también reconoció que entre el fútbol checo y el español "hay diferencia por el modelo de juego".

"También aquí hay equipos aquí que compiten bien. El Slavia, por ejemplo, en Champions. No es la Liga española, pero estamos encantados con la Liga checa", manifestó.

Para ganar a España y estrenar el casillero de victoria, Santi Denia lo tiene claro. "Hay que hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo. Nuestro trabajo es que los jugadores crean que se puede hacer".