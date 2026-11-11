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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 10:15

Se confirma la lesión de Barrenetxea: pasará por el quirófano

Imagen sin descripción

San Sebastián, 11 nov (EFE).- El extremo donostiarra de la Real Sociedad Ander Barrenetxea sufre una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo derecho.

Por EFE
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El club donostiarra ha emitido un breve comunicado en el que informa de que el jugador txuri-urdin "será intervenido quirúrgicamente en fecha y lugar pendiente de confirmar".

La lesión se produjo tan solo un minuto después de haber asistido a Orri Óskarsson en el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano, tras realizar un control en el que notó la dolencia al instante.

Barrene estaba cuajando una gran temporada, rendimiento que había sido recompensado con la convocatoria de la selección española para este parón internacional, en el que iba a debutar como futbolista de la absoluta.

No es la primera lesión muscular que obliga al jugador a pasar por el quirófano, puesto que en 2022, por una lesión en el isquiotibial izquierdo, ya tuvo que permanecer varios meses de baja.

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