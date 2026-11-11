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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 00:45

Tigres derrota a Pumas en el partido de ida de los cuartos de final en México

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México, 10 nov (EFE).- El equipo femenino de Tigres, que dirige el español Pedro Martínez, derrotó este martes por 2-3 al de Pumas en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura mexicano.

Por EFE
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Maricarmen Reyes aportó un doblete y Diana Ordoñez sumó otro gol para el visitante. La estadounidense Stephanie Ribeiro marcó dos para el local.

En un partido de ida y vuelta, los Pumas tomaron la iniciativa desde el inicio. Tuvieron mayor posesión de balón, y crearon peligro, lideradas por los desbordes por derecha de la costarricense Priscila Chichcilla.

Tigres tomó ventaja al minuto 7 gracias a un disparo desde fuera del área Anika Rodríguez, que remató de cabeza Diana Ordoñez, la guardameta Wendy Toledo no pudo quedarse con el balón, que dejó para que Maricarmen Reyes empujara el esférico a la red para el 0-1.

A pesar de la desventaja, el conjunto local mantuvo presión sobre Tigres y obtuvo su premio al 15 vía un disparó desde antes de la media luna de Dorian Hernández, que se estrelló en el poste, pero en su caída, el balón fue rematado por la estadounidense Stephanie Ribeiro que celebró el empate 1-1.

Cuando mejor jugaba Pumas, el equipo de Pedro Martínez encontró el segundo tanto en un contragolpe que concluyó con un potente disparo desde fuera del área que no pudo detener Wendy Toledo, al minuto 34.

Stephanie Ribeiro tuvo el empate en sus botines al 38, gracias a un centro a segundo poste de Chinchilla, pero el remate de la estadounidense, a unos metros de la portería, fue contendido por la guardameta Aurora Santiago.

En tiempo agregado un penalti cometido por la brasileña Mariza Nascimento sobre Ribeiro abrió la puerta el empate 2-2 conseguido por la estadounidense.

En el segundo lapso el visitante adelantó líneas, lo que le permitió retomar la ventaja, 2-3 al 60, en un balón que perdió la defensa, lo recuperó la sudafricana Chrestinah Thembi Kgatlana y cedió para que Diana Ordoñez fusilara a Toledo.

En el partido de vuelta de los cuartos de final Pumas visitará a Tigres este sábado.

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