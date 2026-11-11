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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 14:45

Tuchel: "Jobe (Bellingham) ha seguido un camino como el de Jude"

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Londres, 11 nov (EFE).- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, dijo este miércoles que Jobe Bellingham, convocado por primera vez con la selección, ha seguido un camino muy similar al de su hermano Jude al marcharse al extranjero para triunfar.

Por EFE
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"Todo el mundo tiene que seguir su propio camino y hay muchos ejemplos de cuando estás en el camino adecuado, en el club adecuado y con el técnico adecuado para ti. A veces necesitas también un poco de suerte y que quizás haya la lesión de un jugador para entrar o que a veces un entrenador cuente contigo", señaló Tuchel en rueda de prensa.

"Hay muchas maneras diferentes de llegar al top. Jobe ha seguido un camino similar al de Jude y se fue al extranjero para desarrollar su fútbol en un club como el Dortmund donde hay mucha presión. Es un gran sitio para evolucionar", destacó.

El técnico germano, que puede darle sus primeros minutos este jueves contra Croacia en la Liga de Naciones, aseguró que Jobe se merece estar en la selección y que lo ha hecho muy bien como capitán de la sub-21.

"En el Dortmund lo ha hecho muy bien y es genial tenerle aquí", afirmó.

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