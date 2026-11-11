Vinícius invita a un partido del Real Madrid a un niño de Sudán sin piernas

Zaher es un niño de trece años que perdió las piernas hace dos en el citado ataque y cuyo sueño es volver a jugar al fútbol de nuevo gracias a las prótesis que lleva. En un reportaje con la cadena británica BBC, Zaher contó que su futbolista favorito es Vinícius Júnior y que ojalá pudiera conocerlo algún día.

A través del Real Madrid, la BBC se puso en contacto con el jugador y este respondió con un mensaje en vídeo.

"Me han contado tu historia", comienza el brasileño. "Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti. Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis y que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, te lo mereces. Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y pasáramos el día juntos".

"Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho", respondió Zaher.

Habibah, la madre de este niño, estaba con él cuando el ataque sucedió en 2024 en Khartoum, la capital de Sudán.

"Le miré y estaba sangrando, había sangre por todos lados. Estaba destrozado. Me preguntaba que por qué les había dejado cortarle las piernas".

Tras conocerse su historia y su deseo de volver a jugar al fútbol, Zaher y su madre se trasladaron a El Cairo, donde el niño se sometió a una operación y se le implantaron dichas prótesis.

"Sacarle una sonrisa era casi imposible, pero ahora puedes ver que ríe y que tiene una gran confianza en sí mismo", apuntó Habibah.