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Fútbol Internacional
11 de noviembre de 2026 - 22:09

Zidane descarta a Mbappé para el duelo ante Italia por precaución

El delantero de Francia, Kylian Mbappé (centro), reacciona tras sufrir una lesión después del primer gol de su equipo, junto al seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, durante el partido de ida de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA.
El delantero de Francia, Kylian Mbappé (centro), reacciona tras sufrir una lesión después del primer gol de su equipo, junto al seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, durante el partido de ida de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA.201458+0000 FRANCK FIFE

El combinado francés sufrirá una ausencia de peso en su visita a Milán. El seleccionador de los Bleus, Zinédine Zidane, confirmó este miércoles que Kylian Mbappé no estará disponible para el encuentro de este jueves frente a Italia en la Liga de Naciones.

Por ABC Color
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El delantero estrella del Real Madrid arrastra unas molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. Según explicó el propio estratega francés ante los medios, el capitán sufre “una pequeña molestia, una cosita” en los isquiotibiales que aconseja no asumir ningún tipo de riesgo innecesario.

Lea más: Harry Kane postula a Mauricio Pochettino como DT del Manchester United

“Kylian no podrá jugar contra Italia”, sentenció Zidane desde suelo italiano, adelantando sin embargo que el panorama es optimista de cara al fin de semana: “Debería estar bien para el domingo”, fecha en la que Francia tiene programado medirse ante Turquía.

De esta forma, el cuerpo técnico prioriza la salud de su máxima figura, confiando en recuperarlo plenamente para el siguiente compromiso oficial.

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