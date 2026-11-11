Zidane descarta a Mbappé para el duelo ante Italia por precaución

El delantero estrella del Real Madrid arrastra unas molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. Según explicó el propio estratega francés ante los medios, el capitán sufre “una pequeña molestia, una cosita” en los isquiotibiales que aconseja no asumir ningún tipo de riesgo innecesario.

Lea más: Harry Kane postula a Mauricio Pochettino como DT del Manchester United

“Kylian no podrá jugar contra Italia”, sentenció Zidane desde suelo italiano, adelantando sin embargo que el panorama es optimista de cara al fin de semana: “Debería estar bien para el domingo”, fecha en la que Francia tiene programado medirse ante Turquía.

MBAPPÉ SERÁ BAJA EN FRANCIA POR UNA MOLESTIA



Así lo confirmó Zinedine Zidane, DT de Les Bleus, en la previa del partido ante Italia por la UEFA Nations League.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/V3nH0Y8kPk — DSPORTS (@DSports) November 11, 2026

De esta forma, el cuerpo técnico prioriza la salud de su máxima figura, confiando en recuperarlo plenamente para el siguiente compromiso oficial.