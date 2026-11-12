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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 18:25

1-2. El Levante elimina al Tarancón con un penalti en la última jugada de la prórroga

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Cuenca (España), 12 nov (EFE).- El Levante se clasificó este jueves para la segunda ronda de la Copa del Rey a costa del Tarancón (1-2) gracias a un penalti transformado por Dela en la última jugada de la prórroga, después de un encuentro muy igualado en el que el conjunto conquense se adelantó en el marcador y fue superior durante buena parte del tiempo extra.

Por EFE
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El equipo local, de la Tercera Federación (quinta categoría del fútbol español), comenzó el partido con una presión alta y tratando de dificultar la salida de balón de un Levante que asumió el control de la posesión y dispuso de las primeras ocasiones. En el minuto 6, Usedo obligó a Pery a realizar una gran intervención con un remate de cabeza, mientras que Musuayi estuvo cerca de marcar en el minuto 30 con un disparo dentro del área que se marchó por poco.

El Tarancón, bien organizado defensivamente y con capacidad para salir al contragolpe, fue ganando presencia con el paso de los minutos y terminó la primera parte con mayor iniciativa, aunque sin conseguir superar a Cuñat. Al descanso se llegó con empate sin goles.

Nada más comenzar la segunda mitad, Pery volvió a intervenir para evitar el tanto visitante tras un lanzamiento lejano de Dela. La respuesta local llegó por medio de Cabellud, cuyo disparo se marchó fuera por escaso margen.

En el minuto 52, Sergio Nieto aprovechó un balón a la espalda de la defensa levantinista para superar a Pablo Cuñat y adelantar al Tarancón.

El Levante buscó la reacción y agotó sus cambios en el minuto 66, aunque el equipo conquense se mostró sólido y mantuvo a raya a su rival durante buena parte del segundo tiempo. Sin embargo, en el minuto 80, Ratkov aprovechó un centro desde la banda para establecer el empate con un remate de izquierda.

En los últimos minutos, el conjunto visitante dispuso de oportunidades para completar la remontada. Thiago Fernández estrelló su disparo en el lateral de la red en el minuto 86 y ya en el tiempo añadido Pery evitó el gol de Ratkov con una intervención que permitió al Tarancón alcanzar la prórroga.

Durante el tiempo extra, el guardameta local volvió a ser decisivo ante un nuevo intento de Ratkov, mientras que el Tarancón dispuso de una ocasión muy clara para recuperar la ventaja por medio de Barroso, cuyo remate en el primer palo tras un saque de esquina se marchó al lateral de la red.

Cuando el encuentro parecía encaminado a resolverse desde el punto de penalti, llegó la acción definitiva. En la última jugada de la prórroga, el colegiado señaló una pena máxima a favor del Levante tras un saque de esquina.

Dela se encargó de transformarla y estableció el definitivo 1-2, que dio la clasificación al conjunto valenciano y dejó eliminado al Tarancón.

1 - CD Tarancón: Pery, José Ángel, Armenteros, Clovis, Naim (Viti 114’), Airam, Sima (Pedro López 72’), Gasco, Hugo García (Joan 65’), Sergio Nieto (Barroso 85’) y Cabellud.

2 - Levante UD: Cuñat, Dela, Sotelo (Olasagasti 61’), Musuayi, Cabello (91’), Víctor García (Brugué 66’), Bardeli (Ratkot 61’), Cortés (Thiago Fernández 66’), Marc Santos, Usedo y Nakoha (Toljan 46’).

Goles: 1-0, m.52: Sergio Nieto. 1-1, m.80: Ratkov. 1-2, m.122: Dela, de penalti.

Árbitro: Miguel Sesma. Amonestó a Airam, Armenteros y Clovis por los locales y a Musuayi por los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Municipal de Tarancón ante unas 3.000 personas (lleno).

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