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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 16:05

1-2. Guler no basta a Turquía y Bélgica se acerca a los cuartos de final

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El gran partido de Arda Guler, líder de su selección y el más destacado del partido, ensalzado por un espectacular gol, no bastó a Turquía en el debut de Sergen Yalcin como seleccionador para lograr sus primeros puntos y evitar la derrota ante Bélgica (1-2) y el descenso de categoría en la Liga de Naciones.

Por EFE
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Turquía ha perdido los cinco partidos que ha disputado. Le resta visitar a Francia en la última jornada de la fase de grupos, pero su destino está escrito después de caer en el Gursel Aksel Stadium de Izmir.

Todo lo contrario que Bélgica, que salió victoriosa del compromiso y superó provisionalmente en la tabla a Italia, que se enfrenta en esta quinta fecha a Francia, líder del cuarteto.

El conjunto que entrena el neerlandés Marc Van Bommer completó su remontada en tres minutos impulsado por el desequilibrio del extremo Jeremy Doku y el acierto de Kevin De Bruyne y de Charles de Ketelaere. Los 'diablos rojos' se jugarán su destino y el pase a cuartos de final en la última jornada, con la visita de Italia el domingo.

Guler sobresale en Turquía, pero su talento no encuentra el acompañamiento de sus compañeros. Un golpe franco lejano, en parábola, por la escuadra derecha del meta del Manchester United Senne Lammens a los veinte minutos, puso por delante al conjunto de Yalcin en su debut como seleccionador en sustitución del italiano Vincenzo Montella.

Pero al borde de la media hora y en tres minutos Bélgica desnudó la defensa de su rival y dio la vuelta a la situación. En el minuto 27, una gran acción de Doku que terminó con un centro desde la izquierda encontró en el corazón del área a De Bruyne, que, sin oposición, batió a Ugurcan Cakir.

A la media hora, la zaga otomana quedó en evidencia, con el balón de un lado al otro del área que acabó con un pase de Maxim de Cuyper a Charles de Ketelaere, que cerca del meta marcó el segundo.

Guler lo intentó en acciones individuales y disparos lejanos, pero no encontró otro gol. Turquía volvió a perder y acabará última, descendido a la Liga B. Bélgica amplió sus miras y tiene a tiro los cuartos de final.

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