2-1. Inglaterra cumple y se jugará el primer puesto contra España

Los ingleses llegarán a la cita final del grupo a tres puntos de España y con la necesidad de ganar para poder superar a los de Luis de la Fuente. Esa sería la guinda del pastel, ya que el segundo puesto lo tienen asegurado y estarán en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Lo sellaron en un ambiente festivo en Wembley, el día en el que la federación inglesa homenajeó a Kane por su Balón de Oro y por romper el récord de internacionalidades de Peter Shilton. El delantero del Bayern de Múnich suma ya 126, uno más que el mítico arquero.

Y lo celebró con gol. El 2-1 para poner a Inglaterra por delante en un encuentro que se le estaba complicando sin mucho sentido. Los ingleses se adelantaron en una jugada que explica muy bien lo gran futbolista que es Kane. Alejado del área, el '9' encontró un centro al segundo palo que centró de primeras Bellingham y Morgan Rogers, en boca de gol y con mucha ayuda de la defensa, convirtió en el 1-0.

Era un partido muy controlado para los de Tuchel, que apenas sufrían nada contra los croatas, quienes ya encajaron un 0-7 hace un mes. Sin embargo, el conformismo de Inglaterra, que solo necesitaba un punto para estar en la siguiente fase, les pasó factura.

En un córner en la segunda mitad, Jarred Quansah se confió, cedió la pelota en el área pequeña a Pickford, sin darse cuenta que había un jugador croata rondando la jugada, y Peter Sucic les robó la cartera. Pese a que pudo haber una posible mano de Josko Gvardiol en el remate inicial, el tanto subió al marcador. El primero que encaja Inglaterra en esta Liga de Naciones desde el que les marcó Mikel Oyarzábal.

Lejos de entrar en pánico, aunque les valía el punto, Inglaterra tardó un par de minutos en restaurar la victoria. Otra vez con Quansah de protagonista. Esta vez en términos positivos. El defensa del Bayer Leverkusen fue derribado dentro del área por Smolcic y, pese a que el árbitro no lo pitó de primeras, tras revisarlo en el VAR confirmó la pena máxima.

Era el momento de Kane, al que Bellingham le pasó el balón. Y no falló. 92 dianas para el máximo artillero de la historia de Inglaterra.

En los últimos minutos, lo pudo empatar Croacia y también aumentar la renta Inglaterra, que tuvo un gol anulado a James Garner, pero reinó el 2-1 y es Inglaterra quien accede a cuartos.

Luka Modric, que entró en los quince últimos minutos, fue ovacionado por el público de Wembley.

Con doce puntos, Inglaterra necesitará ganar a España en el Metropolitano para ser primera. Un empate o una victoria valdrá a los de Luis de la Fuente para liderar el grupo.

2 - Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold (White, m.77), Quansah, Burn, Hall; Rice (Garner, m.78), Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon (Ngumoha, m.78); y Kane.

1 - Croacia: Livakovic; Smolcic (Pasalic, m.76), Vuskovic, Stanisic, Gvardiol; Misic (Modric, m.76), Kovacic (Majer, m.90), Sucic (Pasalic, m.70); Vlasic, Baturina y Matanovic (Budimir, m.70).

Goles: 1-0. Rogers, m.24, 1-1. Sucic, m.59 y 2-1. Kane, m.64.

Árbitro: Morten Krogh (Holanda) amonestó a Smolcic (m.63) por parte de Croacia.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cinco de la Liga de Naciones disputado en Wembley (Londres).