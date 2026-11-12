ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 14:30

Argentina: clásico ante Uruguay y el inicio de la búsqueda del nuevo 10

Para la prensa argentina, Nico Paz es el sucesor de Lionel Messi en la Albiceleste.
Para la prensa argentina, Nico Paz es el sucesor de Lionel Messi en la Albiceleste.Redes sociales

Tras más de dos décadas de tener firme el nombre de Lionel Messi en la camiseta 10, Argentina arranca la búsqueda de un reemplazo para el número más emblemático en el clásico del Río de la Plata que jugará el viernes ante Uruguay en La Bombonera, a las 10:00.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El retiro de Lionel Messi del seleccionado nacional es un impacto tremendo para el actual subcampeón del mundo.

Lea más: Jardel: “No ir al Mundial 2002 me destruyó: caí en el alcohol y la cocaína”

La Albiceleste, según medios locales, al menos conservará en la cúpula al entrenador Lionel Scaloni, cuya renovación por cuatro temporadas puede ser anunciada en breve.

El seleccionador sabe que será casi imposible encontrar un jugador con características similares a las de la Pulga, pero confía en que los nuevos nombres conseguirán reunir entre todos algunas de las virtudes del astro nacido en Rosario hace 39 años.

“No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble. Estamos con gente joven y ahora esto sigue, pero la sensación de tener a él de tu lado es incomparable”, dijo Scaloni tras el último partido de Messi con la Albiceleste a principios de octubre.

“La única manera de compensarlo es con un gran equipo, en el que todos aporten su granito de arena. Ese futbolista que, aunque hicieras un mal partido, te abría el partido con su genialidad, ahora ya no lo tenés. Pero sí tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas, entre todos”, remarcó el entrenador.

Paz y los otros

Para que la ausencia del crack del Inter Miami no se haga tan notoria, Scaloni confía en jóvenes que aún están dando sus primeros pasos en la Albiceleste.

En Argentina se pone especial atención en Nicolás Paz, de excelente presente en el Como italiano, pero también en promesas como Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Inspirado por Cesc Fábregas, su conductor en Como, Nico Paz ha mostrado ser creativo, con panorama de juego, capacidad para anotar y asistir.

El jugador de 22 años, nacido en Tenerife, España, ha progresado de manera enorme en el club lombardo, con 25 goles y 25 asistencias en 89 partidos bajo la batuta del DT español.

El prospecto es hijo de Pablo Paz, un defensor argentino que jugó en la selección albiceleste en los años noventa y participó en el Mundial de Francia 1998.

“Nico es más un enganche. Puede jugar también por el costado, pero con otra característica. Franco (Mastantuono) es más eléctrico. Puede ser más extremo, puede jugar atrás del punta. Intentaremos que jueguen juntos en algún momento”, evaluó Scaloni.

Diezmados

Al frente de la selección celeste y blanca desde agosto de 2018, Scaloni se encuentra ahora ante la necesidad de realizar varios cambios en el plantel.

Además de Messi, se produjo el retiro del defensor Nicolás Otamendi, otro referente dentro y fuera del campo.

Y para los últimos amistosos del año, contra el Uruguay del interino Diego Forlán y ante Costa Rica, el martes en Córdoba, la nómina está diezmada.

El defensor y nuevo capitán, Cristian “Cuti” Romero, y el delantero Lautaro Martínez no están en esta ventana por lesión.

Por su parte, el volante Leandro Paredes, figura de Boca Juniors, aún debe cumplir varios partidos de sanción por los incidentes en la final del Mundial perdida contra España.

En este sentido, se prevé que el DT mantenga la base en el mediocampo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios o Valentín Barco.

Pero podría haber más variantes en la zaga, para lo cual convocó a los debutantes Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma). También podrían sumar minutos Leo Balerdi (Roma) y Román Vega (Zenit San Petersburgo).

“Argentina tiene grandes jugadores, hay jugadores jóvenes con mucha calidad (...) Son una potencia y eso hay que destacarlo, y lo serán. Pierden al mejor jugador del mundo y, bueno, intentaremos aprovecharlo nosotros”, destacó el defensa uruguayo Ronald Araújo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar