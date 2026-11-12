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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 15:20

Argentina y Uruguay se ponen a prueba en un nuevo Clásico del Río de la Plata

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes en una nueva edición del histórico Clásico del Río de la Plata, el primero que los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán en la era pos-Messi.

Por EFE
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El estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires será testigo de un partido amistoso enmarcado en la fecha FIFA que ambos equipos afrontarán en momentos distintos aunque con un mismo objetivo a largo plazo: la Copa del Mundo de 2030.

Para Argentina será un nuevo encuentro bajo las órdenes de un entrenador que comenzó a trabajar con la selección en el año 2018 y que la guió a la obtención de un Mundial, dos ediciones de la Copa América y una de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA.

Contrario a esto, la Celeste saltará al campo en el cuarto partido de Diego Forlán, quien ocupa el cargo de manera interina desde la salida de Marcelo Bielsa y a la espera de que en 2027 se designe a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

Ya sin Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes y con las bajas de Lautaro Martínez o Rodrigo De Paul, Argentina será guiada por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Además, Nico Paz, estrella del Como 1907 en el fútbol italiano, se prepara para ser titular y manejar los hilos del vicecampeón mundial.

Mientras tanto, Gerónimo Rulli podría defender la portería argentina en lugar de Emiliano 'Dibu' Martínez, que en octubre sufrió una fractura en su mandíbula y desde entonces no sumó minutos con su equipo actual, el Chelsea.

De acuerdo con esto, los once de Scaloni serían 'Dibu' o Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Fernández, Mac Allister; Paz, Álvarez y Giuliano Simeone.

Del otro lado, Federico Valverde hará su estreno con Forlán como seleccionador tras perderse por una lesión los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India y jugará en el centro del campo junto a Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo.

En tanto, Ronald Araujo liderará la última línea y en ataque la referencia será Darwin Núñez, autor de un tanto en el último juego que la Albiceleste y la Celeste disputaron en 'La Bombonera' y que acabó con triunfo uruguayo por 0-2.

Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Torreira, Bentancur; Fede Valverde, De Arrascaeta, Araújo y Núñez serán los once de Uruguay.

De esta forma, con mayoría de titulares y con ambos equipos en busca de una victoria pese a que el juego será de carácter amistoso, el Clásico del Río de la Plata tendrá una nueva versión y cada vez está más cerca de llegar a las 200.

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Cancha: Estadio Alberto José Armando ('La Bombonera'), en Buenos Aires.

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