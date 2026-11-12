Argentina y Uruguay se ponen a prueba en un nuevo Clásico del Río de la Plata

El estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires será testigo de un partido amistoso enmarcado en la fecha FIFA que ambos equipos afrontarán en momentos distintos aunque con un mismo objetivo a largo plazo: la Copa del Mundo de 2030.

Para Argentina será un nuevo encuentro bajo las órdenes de un entrenador que comenzó a trabajar con la selección en el año 2018 y que la guió a la obtención de un Mundial, dos ediciones de la Copa América y una de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA.

Contrario a esto, la Celeste saltará al campo en el cuarto partido de Diego Forlán, quien ocupa el cargo de manera interina desde la salida de Marcelo Bielsa y a la espera de que en 2027 se designe a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

Ya sin Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes y con las bajas de Lautaro Martínez o Rodrigo De Paul, Argentina será guiada por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Además, Nico Paz, estrella del Como 1907 en el fútbol italiano, se prepara para ser titular y manejar los hilos del vicecampeón mundial.

Mientras tanto, Gerónimo Rulli podría defender la portería argentina en lugar de Emiliano 'Dibu' Martínez, que en octubre sufrió una fractura en su mandíbula y desde entonces no sumó minutos con su equipo actual, el Chelsea.

De acuerdo con esto, los once de Scaloni serían 'Dibu' o Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Fernández, Mac Allister; Paz, Álvarez y Giuliano Simeone.

Del otro lado, Federico Valverde hará su estreno con Forlán como seleccionador tras perderse por una lesión los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India y jugará en el centro del campo junto a Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo.

En tanto, Ronald Araujo liderará la última línea y en ataque la referencia será Darwin Núñez, autor de un tanto en el último juego que la Albiceleste y la Celeste disputaron en 'La Bombonera' y que acabó con triunfo uruguayo por 0-2.

Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Torreira, Bentancur; Fede Valverde, De Arrascaeta, Araújo y Núñez serán los once de Uruguay.

De esta forma, con mayoría de titulares y con ambos equipos en busca de una victoria pese a que el juego será de carácter amistoso, el Clásico del Río de la Plata tendrá una nueva versión y cada vez está más cerca de llegar a las 200.

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Cancha: Estadio Alberto José Armando ('La Bombonera'), en Buenos Aires.