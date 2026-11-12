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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 16:10

Arrasate ve el Euskadi-Venezuela como "una fiesta de la sociedad" vasca

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Bilbao (España), 12 nov (EFE).- Jagoba Arrasate, seleccionador de Euskadi, considera que el amistoso del próximo sábado frente a Venezuela en San Mamés no será solo una fiesta del fútbol, sino también "de la sociedad" y una oportunidad para reivindicar la oficialidad de las selecciones vascas.

Por EFE
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"Acabamos de entrenar y veo brillo en los ojos de los jugadores, que tienen ganas de hacerlo bien", aseguró el técnico vizcaíno en la rueda de prensa que ofreció después de dirigir este jueves la primera de las dos sesiones de preparación del encuentro en las instalaciones del Athletic Club en Lezama.

Arrasate está convencido de que "va a haber un gran ambiente" en 'La Catedral' para una cita que presenta "muchos alicientes".

"Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual. A partir de ahí, para acercarnos a ese objetivo también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados", reflexionó.

El entrenador vizcaíno considera que el encuentro "es una oportunidad" para ver a Euskadi frente a un rival "habituado a jugar contra las grandes selecciones, como Argentina o Brasil".

"Venezuela ha cambiado con el nuevo técnico -Oswaldo Vizcarrondo- y es una selección más propositiva, que intenta llevar la iniciativa. Nos va a exigir. Creo que será un partido igualado y con alternativas, pero nosotros también tenemos nivel para enfrentarnos a este tipo de equipos", recalcó.

Por su parte, el jugador del Athletic Oihan Sancet confesó que vestir la camiseta del combinado vasco es "lo que sueñas desde pequeño".

"Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco. Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena creo que puede llegar algún día", aseguró el navarro.

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