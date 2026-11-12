Ecuador busca ante Costa Rica su primera victoria con Gallardo al frente de la selección

La última victoria de La Tri fue el 2-1 contra Alemania en junio pasado, en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, a las órdenes del también argentino Sebastián Beccacece. Precisamente una de las anfitrionas, México, fue la que eliminó a Ecuador en dieciseisavos de final.

Al mando de Gallardo -quien afronta su primera experiencia como seleccionador tras una brillante carrera en el club argentino River Plate- desde el pasado 13 de septiembre, Ecuador perdió 3-1 a domicilio de Corea del Sur. También perdió en la definición por penaltis ante Japón y Panamá, en la disputa de la Copa Kirin, tras empatar los dos encuentros durante los 90 minutos.

Para enfrentarse a Costa Rica, y el 17 de noviembre a Bolivia en la ciudad costera de Guayaquil, Gallardo recuperará a jugadores importantes en el engranaje del equipo, como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, que no estuvieron en la gira asiática debido a lesiones.

Los jugadores del cuadro ecuatoriano han asegurado, en declaraciones a la prensa, que la propuesta de juego será de presión y de buen toque de pelota frente a Costa Rica, en procura de alcanzar lo antes posible una identidad futbolística con el sello de Gallardo.

Ecuador aprovechará la última fecha FIFA de este año con la mirada puesta en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030, que comenzarían en septiembre próximo y para la Copa América de 2028.

Por su parte, la selección tica -que dirige su excentrocampista Bryan Ruiz- echará manos de 16 jugadores que militan en la liga profesional costarricense y de siete 'legionarios', pero una de las grandes ausencias por disposición de su técnico será el veterano portero mundialista Keylor Navas.

Ruiz ha reconocido que sus dirigidos no están acostumbrados a jugar en ciudades con altura, como los 2.850 metros de altitud sobre el nivel del mar de Quito, donde enfrentará a La Tri, pero que eso no será excusa para intentar neutralizar el ahogo para enfocarse en el juego.

En los entrenamientos previos, el seleccionador ha puesto énfasis en el enfoque que deberá tener el equipo en la parte táctica y técnica, sin descompensar el orden colectivo que buscará instalar desde ahora en la selección.

El cuadro quedó eliminado recientemente de la Liga de Naciones en Centroamérica, pero se despidió con dos triunfos 0-3 sobre Nicaragua y 2-0 ante Haití, asegurándose su permanencia en la máxima categoría, Liga A, y logró el billete para los preliminares de la próxima Copa Oro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Jordy Caicedo. Seleccionador: Marcelo Gallardo (ARG).

Costa Rica: Patrick Sequeira; Jhon Paul Ruiz, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora; Roan Wilson, Celso Borges, Gabriel Leiva; Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Carlos Mora. Seleccionador: Bryan Ruiz.

Estadio: Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana.