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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 09:45

El Crystal Palace despide a Pierre Sage

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Londres, 12 nov (EFE).- El Crystal Palace ha despedido a su entrenador, Pierre Sage, después del decepcionante inicio de temporada, según confirmó este jueves el club inglés.

Por EFE
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Los 'Eagles', que no ganan en Premier League desde el 11 de octubre y sólo suman dos triunfos en la competición, cayeron este sábado contra el Liverpool y son colistas con siete puntos, a dos de la salvación que marca en estos momentos el Coventry City. Además, son el equipo que más goles recibe en la competición con 24.

En Europa, la situación no es mucho mejor y sólo han ganado uno de los cuatro partidos que han jugado, situándose en la posición número 21 de la Liga Europa.

Es el segundo técnico en ser despedido este curso en la Premier League tras Michael Carrick, quien también perdió su puesto este jueves.

Su sucesor apunta a ser Thomas Frank, ex del Brentford y del Tottenham Hotspur.

El Palace contrató a Sage como sucesor de Oliver Glasner después de que este decidiera extinguir su contrato al considerar que el club londinense no se estaba reforzando como debía. En su etapa en el equipo, el austríaco ganó una FA Cup, una Liga Conferencia y una Community Shield, además de clasificarlos dos años seguidos a Europa, un hito en la historia de los del sur de Londres.

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