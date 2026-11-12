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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 07:40

El Manchester United despide a Carrick

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Londres, 12 nov (EFE).- El Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en cuarenta años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo, según adelantó la BBC.

Por EFE
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Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó del Newcastle United el pasado verano, y Julian Nagelsmann, que dirigió a Alemania en la pasada Copa del Mundo. La intención del United es tenerlo cerrado de cara a la visita a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre.

También suena con mucha fuerza Mauricio Pochettino, aunque el argentino renovó con la selección de Estados Unidos hasta después del Mundial de 2030 y cuenta con una cláusula de varios millones para marcharse. Según la BBC, en las últimas horas se está convirtiendo en la primera opción del club.

Carrick asumió el rol de interino en enero, tras la marcha de Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como entrenador permanente. Las esperanzas en que pudiera revertir el declive del club, basándose en un final de temporada en el que clasificó al United a Champions después de dos años de ausencia, estaban ahí.

Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que les ha posicionado terceros por la cola con ocho puntos de treinta posibles, además de algunas goleadas dolorosas que han encajado y partidos en los que se dejaron puntos pese a jugar contra uno menos, como en el derbi de Mánchester y contra el Tottenham Hotspur. En Champions League son decimoséptimos con seis unidades de doce.

Carrick parecía haber encarrilado su permanencia en el club, al menos hasta después del parón, gracias a los dos últimos resultados. El United le remontó un 0-2 al Roma en la Champions e igualó un 0-2 y un 2-4 al Aston Villa el fin de semana, con dos tantos en el tiempo de descuento incluidos.

Pese a estos brotes verdes, tras nueve partidos sin ganar, la directiva de Old Trafford se reunió este miércoles en Mónaco con Jim Ratcliffe, dueño del club, y ha tomado la decisión de despedir a Carrick y comenzar la búsqueda de un nuevo técnico, el octavo desde que se fue Alex Ferguson en 2013.

Durante su etapa en el United, Carrick ha tenido que lidiar con un verano decepcionante en cuanto a fichajes, lo que desembocó en la crítica hacia la directiva de jugadores como Lisandro Martínez, e incluso conatos de rebeldía en el propio vestuario, con el caso Bruno Fernandes. El capitán fue castigado un partido en el banquillo por quejarse de las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico en la derrota por 4-1 contra el Como.

El técnico ha tenido además que pasar por el mal trago de dirigir el entrenamiento de este martes y el de este miércoles, pese a que era un secreto a voces y se había filtrado ya en la prensa inglesa que iba a ser despedido.

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