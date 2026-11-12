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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 13:40

El Salvador encara la serie ante San Martín con la mira en la Copa Oro de 2027

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San Salvador, 12 nov (EFE).- La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, se enfrenta el viernes a la de San Martín en el partido de ida del repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf, en ruta a lograr un cupo para las preliminares de la Copa Oro de 2027.

Por EFE
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Aunque los salvadoreños parten como favoritos en esta serie de ida y vuelta, el técnico colombiano considera que el estilo de juego de San Martín, dirigido por el guayanés Jean-Claude Darcheville, es similar a "todos los del Caribe" con "buena condición física".

El Salvador, que jugará en condición de visitante, carga con el peso del descenso a la Liga B tras concluir en el último lugar del grupo B en la fase anterior de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El desempeño salvadoreño no fue el esperado y de cuatro juegos disputados en dicha fase, solamente ganó uno, mientras que empató dos y perdió uno, lo que lo dejó solo con cuatro puntos cosechados y por debajo de Martinica y Honduras en la clasificación.

Estos resultados hicieron que la continuidad de 'Bolillo' Gómez al frente de la Azul y Blanco pendiera de un hilo, ya que en su momento el técnico comunicó que dejaría el cargo, pero terminó revirtiendo lo dicho y decidió quedarse después de todo.

San Martín, por su parte, finalizó en primer lugar en el grupo C de la Liga C con 9 puntos, demostrando su nivel ofensivo y goleador, al anotar 19 tantos.

El juego entre estas selecciones se llevará a cabo en el caribeño San Cristóbal y Nieves, territorio en el que la delegación salvadoreña permanecerá hasta el domingo, tras el partido del viernes, para entrenarse y regresar a El Salvador el lunes.

La selección que gane esta serie avanzará a las preliminares de la Copa Oro 2027, que se disputarán en marzo de 2027 y contarán con 14 selecciones que competirán por siete plazas.

Si el marcador global termina empatado tras ambos partidos, se aplicará la regla del gol de visitante. Si persiste el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales para determinar al ganador.

San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, Maximiliano Ezequiel Denis; Yanis Montantin, David Chevalier, Mattéo Makhabe; Jordan Alexandre, Axel Raga, Pierre-Bertrand Arné.

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Rudy Clavel, Alejandro Henríquez; Mauricios Cerritos, Brayan Gil, Herberth Díaz, Danis Cruz Cerros, Christian Martínez; Jairo Henríquez, Julio Sibrian.

Entrenador: Hernán Darío Gómez.

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