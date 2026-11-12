ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 23:00

En la previa de la final de la Libertadores, Estudiantes conquistó la Supercopa Argentina

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- Estudiantes de La Plata conquistó este jueves la Supercopa Argentina tras vencer por 3-2 a Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un encuentro que se disputó en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Estudiantes, campeón del Trofeo de Campeones 2025, se impuso en tiempo suplementario ante Independiente Rivadavia, que llegó a este trofeo tras haber conquistado la Copa Argentina del año pasado.

Guido Carrillo, el paraguayo Iván Villalba -en propia meta- y Lucas Alario convirtieron para el ganador, mientras que el paraguayo José Florentín y el propio Iván Villalba anotaron para el conjunto mendocino.

Esta fue la última presentación de Estudiantes antes de disputar el próximo 28 de noviembre la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo.

Sin haber clasificado a los 'playoffs' del Torneo Clausura, el equipo platense conquistó su decimocuarto título nacional en su segunda final de Supercopa Argentina, con una derrota en la anterior ante River Plate en 2023.

En Montevideo ante Palmeiras, en tanto, Estudiantes de La Plata buscará su quinto trofeo continental y el séptimo internacional para sumar a sus vitrinas.

Esta fue la duodécima edición de la Supercopa Argentina que tiene a River Plate como máximo ganador con tres, Boca Juniors y Vélez Sarsfield suman dos, mientras que con uno quedaron Arsenal, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Estudiantes de La Plata.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Fútbol Argentino
Estudiantes gana la Supercopa Argentina antes de la gran final de la Libertadores
Ver más
05
Nacionales
Sojero con dos condenas por delitos ambientales vuelve a sembrar soja cerca de un pozo comunitario en Guairá
Ver más

Te puede interesar