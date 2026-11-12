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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 06:15

Estados Unidos no acudirá al Mundial sub-17 de Catar por motivos de seguridad

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- La selección de Estados Unidos no acudirá al Mundial sub-17 de fútbol, que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, por la situación de conflicto en Oriente Medio, según adelantaron en las últimas horas medios del país norteamericano.

Por EFE
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Aunque todavía no existe comunicación oficial al respecto, varios medios deportivos de Estados Unidos divulgaron la carta que la Federación de ese país habría enviado a sus futbolistas informándoles de la "difícil decisión de cancelar" su participación en la cita mundialista, cuando faltaban pocos días para el inicio de la concentración del equipo de Alex Aldaz en Atlanta.

"Estamos sumamente orgullosos de la preparación que han llevado a cabo nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa Mundial. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales (...), ya ​​no nos es posible participar en el torneo", reza el texto de la misiva, que agrega que la "máxima prioridad" de la Federación es "el bienestar" de su delegación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 23 de octubre una alerta de viaje de nivel 3 para Catar, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de que "reconsideren viajar" a ese país de Oriente Medio "debido al riesgo de conflicto armado".

Arabia Saudí atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes del Yemen desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital yemení en manos de los insurgentes desde 2014.

Esta situación ha llevado a aplazar o cancelar una larga lista de eventos deportivos y culturales, como el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm o el Festival de Cine del Mar Rojo.

Estados Unidos, que incluye en su nómina a los jóvenes que ya destacan en la MLS Malik Jakupovic (Philadelphia Union), Robert Turdean (Chicago Fire) o Vinny Garcia (LA Galaxy) y al futbolista del Girona español Edward Wumah, estaba encuadrado en el grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.

El combinado norteamericano acumulaba dos triunfos (sendas goleadas ante San Vicente y Granadinas por 8-0 y San Cristóbal y Nieves por 10-0) y un empate 1-1 ante República Dominicana, todos ellos dentro de la fase de clasificación para el Mundial.

El torneo, que disputarán 48 equipos, se juega por segundo año consecutivo en Catar, después de que la FIFA anunciase que este país sería sede anual de la competición entre 2025 y 2029.

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