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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 14:15

Guatemala y Canadá se juegan la clasificación a la Copa Oro

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Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Las selecciones de fútbol de Guatemala y Canadá se enfrentarán este viernes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un duelo crucial para lograr la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Por EFE
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El equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, disputa por primera vez los cuartos de final del torneo tras terminar como líder del Grupo B de la Liga A, por delante de selecciones como Surinam, Jamaica y Honduras.

Canadá llega al compromiso tras realizar un campamento de preparación en Quintana Roo (México) y con una convocatoria de 23 futbolistas encabezada por su capitán Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y el delantero Jonathan David, del Atlético de Madrid.

El combinado dirigido por Jesse Marsch tiene previsto arribar a la capital guatemalteca en la tarde de este jueves por el Aeropuerto Internacional La Aurora y quedar concentrado cerca del escenario deportivo.

El técnico estadounidense recupera a Davies tras superar una lesión muscular y mantiene la base de jugadores que participaron en la Copa del Mundo de 2026.

El conjunto centroamericano afrontará el choque en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol (en el suroeste de la capital), con las bajas por lesión del mediocampista Jorge Aparicio y del defensa Stheven Robles, además de Jehú Fajardo, Jonathan Franco y Carlos Estrada, suspendidos.

Tena sí contará con los delanteros legionarios Oscar Santis (Brunei DPMM FC, Malasia), Darwin Lom (The Strongest, Bolivia) y Rubio Rubín (El Paso Locomotive FC, Estados Unidos).

En los últimos 18 meses ambas selecciones se midieron dos veces, con triunfo en penaltis para Guatemala en cuartos de final de la Copa Oro 2025 y derrota para los centroamericanos por 0-1 en un amistoso en enero pasado.

La eliminatoria se resolverá el próximo lunes en Toronto, donde el ganador de la serie avanzará a las finales de la Liga de Naciones previstas para marzo de 2027 en Los Ángeles (EE. UU.) y obtendrá el cupo directo a la Copa Oro, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.

El encuentro se disputará a las 20:00 hora local (02:00 GMT del sábado) y se espera un escenario colmado, con todas las entradas (alrededor de 6.000) vendidas desde hace dos semanas.

El partido será dirigido por el salvadoreño Iván Barton, internacional con experiencia en las Copas del Mundo de 2022 y 2026, edición esta última en la que dirigió la semifinal entre Francia y España.

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