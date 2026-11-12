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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 15:00

Gustavo Alfaro confirma que tenía fondos en el intervenido Ueno bank paraguayo

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Asunción, 12 nov (EFE).- El entrenador argentino Gustavo Alfaro, que dirige a la selección paraguaya de fútbol, confirmó este jueves que tenía recursos en la entidad financiera Ueno bank, intervenida la semana pasada por el Banco Central (BCP) por problemas de solvencia financiera.

Por EFE
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"Obviamente que estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema", dijo Alfaro en referencia a sus fondos y los de jugadores de la selección paraguaya, durante una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso del viernes de la Albirroja ante Singapur.

El santafesino de 64 años añadió que los integrantes de la selección tienen "el derecho a solicitar y reclamar" los recursos que les corresponden "por derecho", aunque puso por delante "a los más necesitados", en respaldo a un comunicado difundido la semana pasada por los futbolistas, en el que pidieron atender a la gente.

"Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando, desde nuestro lugar, justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio como cada integrante de esta selección para estar al lado de la gente", prosiguió.

La intervención de Ueno bank desembocó en una crisis que salpicó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido la semana pasada en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso, al igual que el expresidente del BCP Carlos Carvallo.

El banco era uno de los patrocinadores de la selección guaraní y de varios equipos del fútbol paraguayo, como los populares Olimpia y Cerro Porteño.

Clubes locales que rechazaron trabajar con la intervenida entidad financiera han revelado que esta exigía depositar sus recursos y usar cuentas en Ueno de manera exclusiva.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no se ha pronunciado tras la caída del banco, en el que estaban depositados fondos del Estado.

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