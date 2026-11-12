La FIFA examina el Santiago Bernabéu, candidato a la final con el Camp Nou y el Hasan II

Acompañados por un grupo de trabajo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezado por Eduard Dervishaj, responsable de la RFEF para la organización del Mundial, los representantes de la FIFA recorrieron las dependencias interiores del estadio del club blanco, así como los vestuarios, las gradas y el césped.

En una nueva visita a las sedes de la candidatura de España, que organizará el Mundial conjuntamente con Marruecos y Portugal, la RFEF confirmó que la jornada de trabajo contó también con la participación de representantes del ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el gobierno de España.

Desde el pasado día 9 la delegación de la FIFA ha visitado Barcelona, donde recorrió el Camp Nou y el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, y Zaragoza, para conocer la Nueva Romareda, y en su estancia en Madrid también examinará el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, sede ofrecida para acoger partidos hasta semifinales.

Los estadios Santiago Bernabéu de Madrid, Camp Nou de Barcelona y Hassan II de Casablanca son los propuestos tanto para la final como para el partido inaugural del Mundial 2030 en la candidatura que la FIFA validó como organizadora de la competición hace dos años.