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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 16:00

Lorenzo destaca el poder de unión del fútbol para el amistoso en Cali tras el terremoto

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Cali (Colombia), 12 nov (EFE).- El argentino Néstor Lorenzo, entrenador de la selección colombiana, destacó el papel del fútbol como símbolo de unión y esperanza para Cali, ciudad que este viernes acogerá un partido amistoso contra Chile cuya recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Por EFE
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"Venimos a dar un mensaje de unidad a Cali. Sabemos que la reconstrucción demora mucho tiempo y es necesario que sigamos siendo solidarios con la gente que sufre", afirmó Lorenzo en una rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Lorenzo explicó que, desde que ocurrió la emergencia, se reunió con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, para buscar alternativas de apoyo a los afectados. Cuando surgió la propuesta de disputar el compromiso en Cali con fines solidarios, aseguró que la aceptaron inmediatamente.

El terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, dejó 331 personas fallecidas, 154 de ellas en Cali, y cerca de 400.000 afectados en el país.

El regreso de la selección de mayores tiene también un significado histórico, pues Colombia no disputa un partido en el Pascual Guerrero desde enero de 1999, cuando empató 1-1 con Dinamarca.

En ese contexto, Lorenzo manifestó su satisfacción por la posibilidad de llevar fútbol y alegría a una ciudad que atraviesa un proceso de reconstrucción.

"Es una satisfacción muy grande que Cali nos haya recibido. Que la selección le genere una alegría a esta ciudad tan importante", señaló el técnico, quien también destacó que el resultado deportivo será importante, pero no el único objetivo de esta concentración.

En el plano deportivo, Lorenzo explicó que los amistosos de noviembre representan una oportunidad para evaluar nuevos futbolistas e integrarlos progresivamente a la selección absoluta, sin que ello signifique cerrar las puertas a quienes han hecho parte del proceso anterior.

El seleccionador indicó que el cuerpo técnico realiza un seguimiento previo de los jugadores mediante indicadores de rendimiento físico y técnico, además de analizar su comportamiento durante los entrenamientos, la interpretación de las instrucciones y su respuesta psicológica ante las exigencias de vestir la camiseta nacional.

“Son dos ensayos en los que hay que salir al escenario. Es un tema que depende de cada uno, de su personalidad y de cómo asimila jugar con la camiseta de la selección”, explicó.

También consideró fundamental que los futbolistas jóvenes compartan con jugadores de mayor experiencia, pues esa convivencia les permite adaptarse a las exigencias y a la presión de las competiciones internacionales.

El entrenador agregó que la intención es construir una combinación entre juventud y experiencia, con futbolistas que lleguen a la selección respaldados por el rendimiento que muestran en sus respectivos clubes.

Colombia y Chile se enfrentarán este viernes 13 de noviembre a partir de las 19:00 hora local (24.00 GMT) en el Pascual Guerrero, en el primero de dos compromisos amistosos entre ambos seleccionados. El segundo se disputará el 17 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago.

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