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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 16:50

Modric homenajea a Kane el día que rompe el récord de internacionalidades

Imagen sin descripción

Londres, 12 nov (EFE).- Luka Modric, el único Balón de Oro en la historia de Croacia, participó este jueves en el homenaje a Harry Kane por romper el récord de internacionalidades de Inglaterra.

Por EFE
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El delantero inglés sumará en el duelo de la Liga de Naciones contra Croacia 126 encuentros con Inglaterra, superando los 125 del portero Peter Shilton.

La federación inglesa ha preparado un homenaje previo al partido y que también sirve para recordar el Balón de Oro ganado por el futbolista del Bayern de Múnich hace unas semanas, y la federación croata ha querido unirse a él.

Modric, el jugador con más partidos en la historia de Croacia, le entregó en el césped de Wembley una réplica de la primera pelota de fútbol que llegó al país balcánico.

Este balón llegó a la ciudad de Županja en 1880 a través de trabajadores ingleses.

En la réplica de la pelota se descubre la siguiente inscripción: "Enhorabuena por ganar el Balón de Oro y llegar al récord de participaciones con 126 partidos. Dos grandes logros que reflejan tu extraordinaria carrera y legado. En 1880, trabajadores ingleses trajeron a Croacia la primera pelota de fútbol, introduciendo este bello deporte a la gente de Županja y dejándonos un regalo que se ha convertido en parte de nuestra historia. Hoy os devolvemos este gesto con esta réplica de la histórica pelota, un símbolo de la unión entre el fútbol inglés y el croata".

A su salida al campo, Kane estuvo acompañado de sus hijos, al tiempo que la afición le dedicó un tifo en uno de los fondos de Wembley. En el homenajee al futbolista también participaron el príncipe Guillermo y el propio Shilton.

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