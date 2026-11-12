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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 08:45

"Owono está muy tocado", según el técnico del Andorra, que desmiente retirada del portero

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Andorra La Vella, 12 nov (EFE).- El entrenador Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, declaró este jueves que el portero Jesús Owono, quien chocó en el campo contra el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido horas después a raíz de ese encontronazo, "está muy tocado".

Por EFE
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"Evidentemente, Jesús Owono está muy tocado", explicó el técnico en su rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería (sábado, 17.30 GMT), primero que disputará su equipo tras la tragedia, ya que su partido contra el Mallorca, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), fue aplazado.

"La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su família, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible está situación tan triste", indicó.

Como dijo Owono en su comunicado, que fue difundido por el club tras conocerse el fallecimiento de De Miguel, Manso comentó que el guardameta "está pasando los peores momentos de su vida", por lo que pidió "estar cerca de él y darle el máximo apoyo posible".

No obstante, desmintió que el portero ecuatoguineano se esté planteando la retirada: "Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve está situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener. Él tiene que hacer lo que sienta y lo vea que puede hacer. Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad".

Manso defendió a Owono por la dura acción que derivó en la muerte de Jesús de Miguel, argumentó que "es obvio que no tuvo esa intención" e indicó que "es una tragedia y tendrá que convivir con ello".

"Le estamos dando espacio y cuando él consideré oportuno ya dirá si vuelve o no", añadió.

Igualmente valoró el estado actual de su plantilla, ya que "están siendo días muy complicados y no está siendo nada fácil gestionar todo esto porque nadie te enseña a vivir estás desgracias".

"Le estamos dando el máximo sentido común posible y respetar los procesos de cada persona dando ayuda psicológica. La competición te oblidar a seguir adelante", sentenció.

También envió un mensaje a la familia del futbolista fallecido y de su club, el Tenerife: "Una vez más les envío un abrazo de mucho afecto y mucho cariño. En concreto a sus padres, a su familia, a su pareja y, especialmente, a su hija. Son momentos muy jodidos".

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