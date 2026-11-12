Paraguay enfrenta a Singapur con la atención puesta en la crisis por el Ueno bank

"Obviamente que estamos atravesados por el dolor, que fuimos alcanzados, que estamos entre los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema", dijo el seleccionador paraguayo, Gustavo Afaro, durante la conferencia de prensa previa al partido y para confirmar que tenía recursos depositados en la entidad.

Con todo, el santafesino de 64 años afirmó que la selección Albirroja se concentrará mañana en el partido como una forma de "honrar y respetar la historia" de Paraguay, que en 2026 regresó de su mano a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

En el plano futbolístico, se estima que Alfaro haga al menos cinco cambios con respecto al equipo que venció por 1-0 a Colombia en octubre pasado.

Uno de ellos será el delantero Allan Wlk, que era pretendido por el seleccionado de República Checa por sus raíces familiares y se espera que debute el viernes en su primera convocatoria al combinado paraguayo.

Wlk, de 23 años, haría dupla en ataque con el futbolista del Ipswich Town de la Liga Premier inglés, Julio Enciso, la mayor carta goleadora de Paraguay.

Además, regresará a la titularidad el guardameta naturalizado Gastón Olveira, nacido en Montevideo hace 33 años.

Asimismo, se especula la inclusión en el once inicial de los futbolistas Mateo Gamarra, Damián Bobadilla y Braian Ojeda.

Tras enfrentar a Singapur, la Albirroja se verá las caras con Japón el venidero martes en el mismo escenario para cerrar su gira asiática, y con la intención de cerrar "un año histórico" para el fútbol guaraní, dijo Alfaro, que en septiembre pasado renovó su contrato hasta 2030.

"Este año, después de la disputa de la Copa del Mundo, cuando se planteó la continuidad, se planteó bajo la premisa de crecimiento, de superación en todos los aspectos", dijo el seleccionador, al tiempo que adelantó que apostará por el talento joven.

Singapur: Izwan Mahbud; Joshua Pereira, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Ryhan Stewart; Glenn Kweh, Shah Shahiran, Harhys Stewart, Kyoga Nakamura, Song Ui-young; Ilhan Fandi.

Paraguay: Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Mateo Gamarra; Hugo Cuenca, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Miguel Almirón; Julio Enciso y Allan Wlk.

Estadio: Estadio Nacional de Singapur, en el distrito de Kallang.

Hora: 20:00 horas locales (12:00 GMT).