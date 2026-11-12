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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 18:30

Pellegrini: "No tengo ningún reproche al equipo, no faltó actitud"

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Alcorcón (Madrid), 12 nov (EFE).- Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, dijo que no tiene "ningún reproche" para su equipo tras la agonía sufrida frente al Navalcarnero, de Segunda RFEF (cuarta división), al que ganó en la prórroga (2-3), y aseguró que "no faltó actitud" sino que el resultado "no estaba reflejando lo que estaba pasando en el campo".

Por EFE
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Un gol de Rodrigo Riquelme en la prórroga permitió al Betis superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Navalcarnero, que hasta casi el final del tiempo reglamentario soñó con el premio de acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey al llegar con ventaja en el marcador hasta el añadido de la segunda mitad.

"No hay que olvidar el partido por ningún motivo. Habría que olvidarlo si no hubiéramos tenido la actitud para ganarlo y nos hubiéramos encontrado ante un rival que nos superase. El resultado no reflejaba lo que estaba aconteciendo dentro del campo. A mi equipo no le faltó actitud", dijo Pellegrini, en conferencia de prensa.

"El equipo salió con la actitud necesaria para marcar una diferencia y se consiguió en el juego pero no se pudo reflejar en el marcador porque las estadísticas son abrumadoras. Por suerte, no perdimos la tranquilidad y tuvimos el convencimiento de que, con tantas llegadas, alguna convertiríamos", señaló.

"En términos generales, es una clasificación muy importante y un partido muy positivo. Si hubiéramos sido eliminados, diría exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. No tendría ningún reproche al equipo por lo que hizo hoy", concluyó.

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