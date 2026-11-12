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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 11:10

Perú y Bolivia se miden en un duelo marcado por la urgencia de conseguir una victoria

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- Las selecciones de Perú y Bolivia medirán fuerzas este viernes en Lima en un amistoso de preparación para las eliminatorias suramericanas del Mundial 2030 que encuentra a dos selecciones necesitadas de una victoria después de varios encuentros similares con resultados pálidos.

Por EFE
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Perú abrió en enero un nuevo ciclo bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, quien además afronta un cambio generacional y la urgencia de mejorar el rendimiento del equipo, que concluyó la anterior eliminatoria en el penúltimo puesto, solo por encima de Chile.

Entre los futbolistas más experimentados convocados por Menezes destacan el arquero Pedro Gallese, el defensa Marcos López, el mediocampista Yoshimar Yotún y el delantero Gianluca Lapadula, con un amplio recorrido en el fútbol europeo y la selección peruana.

Desde mediados de año, el equipo incaico disputó seis amistosos, con una victoria ante Haití (2-1), un empate frente a México (1-1) y derrotas ante España, Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Ante estos resultados, jugadores como Erick Noriega, Luis Ibérico y Galllese han reconocido la necesidad de alcanzar ante Bolivia la segunda victoria de la era Menezes para enderezar el proceso iniciado por el brasileño.

El partido, que se jugará en el estadio limeño Alejandro Villanueva, tiene un cariz especial para la Bicolor porque será el primero disputado en casa bajo la conducción de Menezes.

Por su parte, Bolivia, dirigida por el seleccionador Óscar Villegas, también está urgida de un triunfo tras acumular cuatro derrotas al hilo en amistosos jugados con Escocia, Argelia, Paraguay y Argentina entre junio y septiembre.

La sucesión de derrotas fue atribuida por el centrocampista Ramiro Vaca al "golpe anímico" sufrido tras quedar a un paso del reciente Mundial, aunque también aseguró que el equipo está motivado para encarar sus últimos amistosos de este año.

Mientras que Villegas consideró que el encuentro será difícil, pero confió en el método que viene aplicando para lograr "buenos resultados".

El estratega llamó en el último momento al defensor argentino-boliviano Joaquín Barro y al delantero Guilmar Centella ante las bajas por lesión de Richet Gómez, Jesús Maraude y Jhon Velásquez.

Bolivia apelará para este amistoso a varios de sus referentes, como el experimentado arquero Carlos Lampe, de 39 años; el defensa Efraín Morales; y sus principales figuras, Miguel Terceros y Ramiro Vaca, además del debut del delantero Nabil Nacif, de 17 años.

La Verde jugará otro amistoso el próximo martes con Ecuador, en Guayaquil, mientras que Perú se enfrentará a Panamá el 9 de diciembre en Cusco.

Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Jairo Vélez, Maxloren Castro; y Gianluca Lapadula.

Bolivia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Moisés Paniagua; y Nabil Nacif.

Hora: 20:00 hora local (01:00 del sábado GMT).

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