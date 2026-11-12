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Fútbol Internacional
12 de noviembre de 2026 - 08:50

Pochettino, el mejor colocado para sustituir a Carrick

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Londres, 12 nov (EFE).- Mauricio Pochettino es el mejor colocado para sustituir a Michael Carrick en el banquillo del Manchester United. Según adelantaron medios británicos y pudo confirmar EFE, el técnico argentino negocia un acuerdo para salir de la selección de Estados Unidos y fichar por el conjunto mancuniano una vez consumado el despido de Michael Carrick.

Por EFE
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Pochettino, que llevó a Estados Unidos a los octavos de final de la pasada Copa del Mundo, firmó una extensión de contrato hasta 2030, aunque se reservó una cláusula de salida por alrededor de 10 millones de euros.

Despedido este jueves Carrick, ahora el United cerrará el retorno del argentino a la Premier League, tras un exitoso paso por el Southampton y el Tottenham Hotspur, con el que rozó la liga y la Champions League, y otro no tan fructuoso en el Chelsea, en el que estuvo un año.

Pochettino nunca ha ocultado su deseo de volver a la liga inglesa, pese a la comodidad y el reto que suponía dirigir a Estados Unidos, con los que completó una magnífica fase de grupos durante el Mundial y la eliminación de Bosnia y Herzegovina, antes de caer ante Bélgica en octavos. La federación de Estados Unidos confió en él y le renovó el contrato cuatro años más, pero con la condición de una cláusula que le permitiera salir.

El argentino llegará a Carrington cuando se formalice el despido de Carrick, que ha completado el peor inicio de temporada del United en cuarenta años. El equipo es antepenúltimo, con una sola victoria en Premier en diez jornadas, en tanto que en la Champions, donde han sumado dos triunfos en cuatro jornadas, están en vigesimoprimera posición.

Carrick se ha ido del United apenas seis meses después de haber firmado un contrato de dos años con la entidad mancuniana.

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