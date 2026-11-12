Prados, Gorosabel y Marrero sustituyen en Euskadi a Vivian, Rincón y Aitor Fernández

Los dos defensas del Athletic y el guardameta de Osasuna no participarán en el encuentro por "diferentes circunstancias médicas y de condición física", según ha explicado la Federación Vasca de Fútbol, que ha adoptado esta decisión "priorizando en todo momento la salud y el bienestar de los jugadores y evitando asumir riesgos innecesarios".

De esta manera, los 22 futbolistas con los que contará Jagoba Arrasate para este encuentro son Pacheco, Zubeldia, Aihen Muñoz, Beñat Turrientes y Marrero (Real Sociedad); Johaneko, Jauregizar, Sancet y Prados (Athletic); Arguibide, Osambela y Kike Barja (Osasuna); Pablo Ibáñez y Guevara (Deportivo Alavés); Iñigo Vicente y Villalibre (Racing de Santander); Arrizabalaga (Arsenal); Galilea (Málaga); Guridi (Sevilla); Unai Gómez (Udinese); Gaizka Larrazabal (Bolton Wanderers) y Gorosabel (Espanyol).

El combinado vasco preparará el encuentro con dos sesiones de entrenamiento. La primera tendrá lugar este jueves en las instalaciones del Athletic en Lezama, mientras que la segunda se celebrará mañana viernes, a puerta abierta, en la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz.