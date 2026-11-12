Un tribunal de EE.UU. rechaza frenar la entrega de pruebas de la UEFA contra Infantino

La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la moción al concluir que las dos filiales estadounidenses carecen de un interés legal directo en el caso, puesto que la posible causa penal en Suiza estaría dirigida contra Infantino y no contra estas entidades, según el auto judicial.

Las filiales alegaban querer proteger información confidencial y comunicaciones internas, pero la jueza indicó que esos documentos y secretos comerciales pertenecen en todo caso a la matriz suiza -que no compareció en el procedimiento en su propio nombre-, y no a las filiales estadounidenses.

La petición buscaba paralizar el caso a la espera de que se resolviera otro litigio paralelo en el estado de Florida, donde la FIFA tiene una de sus sedes en Estados Unidos.

En ambos tribunales, la UEFA había solicitado tener acceso a documentos e información clave relacionados con el plan para privatizar el Mundial, para su traslado a la Justicia suiza.

En el expediente de Nueva York, las solicitudes de información de la UEFA apuntan directamente a las firmas financieras Thrive Capital Management y J.P. Morgan, a las que acusa de haber asesorado y estructurado en secreto la propuesta del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

La FIFA propuso poco después del final del último Mundial la creación de esta sociedad para vender derechos comerciales del torneo, un plan valorado en unos 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto acabó frustrándose por la oposición de varias de las confederaciones, lo que dejó a Infantino en una posición muy delicada a escasos meses de que aspire a su cuarto mandato al frente de la FIFA.

Varias de las grandes federaciones del fútbol europeo, como la francesa, la inglesa o la italiana, entre otras, se han posicionado en contra de la reelección de Infantino en los comicios del 18 de marzo de 2027.