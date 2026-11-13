0-5. El Celta repite goleada ante el Salamanca de Muniaín y avanza en la Copa

La contienda comenzó con un Salamanca que intentaba salir con el balón jugado desde atrás ante la presión del Celta, que desactivaba sus ataques al llegar a tres cuartos de campo, cuando aparecía la zaga visitante.

El plan del conjunto vigués no varió respecto a otros compromisos, con el dominio de la posesión como principal argumento para hacer retroceder al Salamanca. Hugo González, Germain Milla y Ferran Jutglà fueron los principales receptores de ese juego ofensivo y pusieron en apuros a la defensa blanquinegra.

Al cuarto de hora, cuando el equipo de Iker Muniaín adelantó sus líneas para intentar robar en campo contrario, aparecieron los espacios y la calidad del Celta. El conjunto gallego salió con el balón jugado y encontró en la banda derecha a Milla, que superó a su marcador por velocidad y cedió atrás para que Jutglà rematara a placer y estableciera el 0-1.

El delantero catalán amplió apenas siete minutos después su cuenta particular y la de su equipo al aprovechar un magnífico pase entre líneas de Aleix Febas. Jutglà recibió en el punto de penalti, se giró y definió sin que Unai Ayala pudiera hacer nada.

El 0-2 supuso un jarro de agua fría para un Salamanca que había salido valiente, aunque su capacidad de reacción seguía intacta. Pasada la media hora, los locales estuvieron cerca de recortar distancias en una jugada a balón parado. Urki Txoperena puso el balón en el segundo palo y Máximo Levrand remató al lateral de la red.

La ocasión espoleó a los charros, que disfrutaron entonces de un tramo con más posesión, aunque sin obtener el premio buscado más allá de un despeje del Celta en centro lateral.

En este momento positivo del Salamanca, una nueva combinación por dentro del conjunto de Claudio Giráldez terminó con un pase de Ángel Arcos para Andrés Antañón, que regateó a Ayala en el mano a mano y marcó el 0-3 en el minuto 40.

El Celta volvió a llegar al descanso con una amplia ventaja en un partido de Copa del Rey ante el Salamanca, en el que pudo haber ampliado aún más su renta. Jutglà falló en un mano a mano y Hugo González se encontró con la intervención del portero local. Así, el conjunto vigués impuso de nuevo la diferencia de categoría y frenó la ilusión del equipo salmantino.

La diferencia no aplacó las ganas del equipo de Muniain tras el descanso, al que el Salamanca salió con Larry Kelechi y William Castro en el campo para reducir la desventaja.

Caramelo fue el primero en acercarse al gol con un centro desde la derecha que se envenenó y terminó estrellándose en el larguero. Poco después, Levrand sí logró marcar a la salida de un córner, pero el tanto fue anulado por una falta en el forcejeo con Altay Bayındır.

El central argentino volvió a ser protagonista en la siguiente acción destacada. En el minuto 60, un error de coordinación dejó a Jutglà solo ante la portería y Levrand lo derribó por detrás, una acción que le costó la tarjeta roja y dejó al Salamanca con diez jugadores.

El partido se calmó en los minutos posteriores, con menos ocasiones y alguna acción a balón parado. El Salamanca acusó la inferioridad numérica, mientras que el Celta trató de administrar sus esfuerzos en pleno parón de selecciones.

Hasta el minuto 80 no volvió a generar peligro claro el equipo vigués, que entonces amplió su ventaja. Williot Swedberg combinó con Iago Aspas y recibió dentro del área para colocar el balón en la escuadra y establecer el 0-4.

El propio Swedberg hizo el quinto dos minutos después, tras una jugada por la banda izquierda que culminó con un pase de Javi Galán para que el atacante sueco firmara su doblete.

Acto seguido, una emergencia sanitaria en la grada del Helmántico obligó a detener el partido y terminó de enfriar el encuentro, que concluyó sin descuento con una nueva goleada del Celta al Salamanca en la ciudad del Tormes (0-5) y la clasificación del conjunto gallego para la siguiente ronda de la Copa del Rey.

0 - Salamanca CF UDS: Unai Ayala; Markel Ucin (Larry Kelechi, m.46), Javier Murua, Máximo Levrand, Sergio Rivas, Imanol Torre; Carlos Cristeto (Óscar León, m.76), Jon Ander Barriga, Adur Alsua (William Castro, m.46), Urki Txoperena (Iker San Vicente, m.64); y Álex Caramelo (Luis Bilbao, m.65).

5 - RC Celta de Vigo: Altay Bayindir; Abdoulaye Faye, Yoel Lago, Hugo Burcio; Germain Milla (Pablo Durán, m.65), Aleix Febas, Andrés Antañón (Willot Swedberg, m.78), Javi Galán; Ángel Arcos (Couhaib Driouech, m.78), Hugo González (Vladimir Silva, m.72) y Ferrán Jutglá (Iago Aspas, m.72).

Goles: 0-1, m.15: Jutglà. 0-2, m.23: Jutglà. 0-3, m.39: Antañón. 0-4, m.80: Swedberg. 0-5, min. 82: Swedberg.

Árbitro: Alejandro Quintero González. Amonestó a Murua (m.55) y Larry Kelechi (m.89) por el conjunto local y a Yoel Lago por el equipo visitante (m.71). Expulsó por roja directa a Máximo Levrand (m.61).

Incidencias: partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Estadio Helmántico de Salamanca ante unos 10.000 espectadores. En el minuto 9, la afición salmantina coreó el nombre y brindó un minuto de aplausos en homenaje al recientemente fallecido Jesús de Miguel.