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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 18:45

1-3. Paso adelante de Alemania y Klopp

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Alemania superó su primera ‘final’ en Belgrado y doblegó a Serbia con la rotundidad y la velocidad de dos goles en cuarto de hora de Srdan Babic en propia puerta y Florian Wirtz para dar un paso adelante en el grupo A2, aún sin la certeza de la clasificación, pero con la convicción de depender de sí mismo (1-3).

Por EFE
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Aún necesitará previsiblemente ganar en su casa en la última jornada a Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández y con la que empató a uno en la primera cita, pero la victoria es una vía segura a cuartos, incluso puede ser como líder de su grupo dependiendo de que Grecia no gane a Serbia, con todas las dificultades que conlleva tal combinación.

La situación no es ideal, pero es mucho mejor que antes. La goleada encajada por Grecia en Países Bajos (7-0) pone a Alemania a la altura del conjunto heleno, ambos con ocho puntos y a tres del equipo neerlandés. En el caso de un triunfo alemán en la última cita contra Holanda el próximo lunes, la posibilidad de un triple empate cobraría fuerza, con Grecia eliminada, aunque sea capaz de imponerse a Serbia. Si no gana Grecia, Alemania no sólo pasaría a cuartos con un triunfo, sino que lo haría, además, como primera.

Es el filo en el que se mueve Alemania, a contracorriente desde las primeras cuatro jornadas, con apenas cinco puntos de los primeros doce disputados, y ante una final este viernes. O ganaba o había opciones de quedarse fuera de la competencia por el acceso a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Un aprieto para Jurgen Klopp, cuyo conjunto está más vivo que nunca en toda esta fase, gracias a su segunda victoria en cinco duelos.

Aún es una situación límite para el conjunto alemán, por más que su partido en Belgrado se transformó en una victoria indudable con suma celeridad. A los dos minutos y 18 segundos, ya ganaba por 0-1, entre rebotes. El córner lo lanzó Mittelstadt, el cabezazo lo conectó Kai Havertz y el rechace golpeó de forma decisiva en Babic para el gol en propia puerta ante la frustración de Vanja Milinkovic-Savic, que creció todavía más después.

Apenas diez minutos después, incluso antes del cuarto de hora inicial, Alemania marcó el 0-2. El tiro de Havertz no lo rechazó el guardameta con la fuerza y la dirección apropiadas, tal y como se estudia en las escuelas de fútbol. Quizá no había otra manera de rechazar la ocasión del delantero del Arsenal. Por ahí, oportuno, corría Florian Wirtz, que picó el rechace por encima del guardameta. Pura sutileza, tremenda calidad. El 0-2.

Ni siquiera se había acercado todavía Serbia sobre su portería. Ni lo hizo. Todo bajo el control del conjunto germano, que, sin embargo, sufrió algún susto en el tramo final de la primera parte. Es lo único que se salió de su control en el recorrido hacia el descanso. Al inicio de la segunda mitad, la diferencia se agrandó de inmediato, con el 0-3 de Gruda.

No inquietó a Alemania el 1-3 de Babic, que batió a Marc Andre Ter Stegen, aún en el minuto 55, tras aprovechar un rechace del portero que milita actualmente en el Ajax. Siguió a lo suyo el conjunto germano, al que le anularon un gol a Joshua Kimmich y con más ocasiones, incluso un remate en el palo.

No marcó más goles, pero tampoco sufrió mucho más, apenas un testarazo de Mitrovic, antes de la expulsión de Dragojevic, por una entrada sobre Kimmich, y Zivkovic, por protestar al árbitro español Javier Alberola Rojas. El pase a cuartos está en la mano de Alemania. A una victoria el lunes.

1 – Serbia: Vanja Milinkovic Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic; Samardzic (Zivkovic, min. 46), Dzodic (Dragojevic, min. 46), Sergej Milinkovic Savic (Kostov, min. 86), Sukakov; Tadic (Lucic, min. 63) y Cvetkovic (Mitrovic, min. 71).

3 – Alemania: Ter Stegen; Treu (Baku, min. 74), Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic (Bischof, min. 74); Gruda (El Mala, min. 86), Wirtz (Nmecha, min. 81), Schernant; Havertz (Fullkrug, min. 74).

Goles: 0-1, min. 3: Babic, en propia puerta. 0-2, min. 14: Wirtz. 0-3, min. 50: Gruda. 1-3, min. 56: Babic.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (España). Expulsó con tarjeta roja a los serbios Dragojevic (min. 76), por una entrada sobre Joshua Kimmich, tras revisión en el VAR, y a Zivkovic (min. 89).

Amonestó con tarjeta amarilla al alemán Gruda (min. 42).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada del grupo A2 de la Liga de Naciones, disputado en el estadio Rajko Mitic de Belgrado ante unos 3.000 espectadores, por sanción de la UEFA.

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