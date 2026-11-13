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Fútbol Internacional
13 de noviembre de 2026 - 11:05

1-4. Caballero, Mauricio y Enciso imponen la superioridad de Paraguay en Singapur

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Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Desde su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 contra Francia, Paraguay ha ganado todos y cada uno de sus tres amistosos, este viernes con un triunfo previsible contra Singapur, a la que no doblegó realmente hasta el final del primer tiempo y el segundo, con el 1-2 de Mauricio Magalhaes, el 1-3 de Gustavo Caballero y el 1-4 de Julio Enciso.

Por EFE
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No bastó con el 0-1 del propio Caballero a los siete minutos, nivelado por su rival, entre las inseguridades defensivas que mostró la Albirroja en la primera parte, aunque luego lo enmendó cuando surgían más dudas, con el 1-2 al borde del descanso, para reafirmar su secuencia de buenos resultados: el anterior parón lo saldó con sendas victorias frente a Bolivia (0-2) y Colombia (0-1).

Debutantes Manuel Coronel y Eduardo Delmás (participó en los tres primeros goles de su equipo), directamente en el once titular, compuesto por hasta siete mundialistas, aunque sólo dos del once tipo (el portero Orlando Gill y el central Junior Alonso), el partido de este viernes, en cualquier caso, avisa al conjunto de Gustavo Alfaro, sobre todo por el rival, un adversario menor, débil, al que debería haberse impuesto con mucha más facilidad en la primera mitad.

Más aún con un gol tan pronto y con tanta pegada. Realmente, Paraguay se adelantó en el marcador en su primer remate. El cabezazo de Gustavo Caballero, cómodo, solitario, en el centro del área, batió al portero Izwan Mahbud con una rotundidad que, después, no existió sobre el terreno hasta el intermedio.

El centro fue perfecto de Alexandro Maidana desde el sector izquierdo del ataque. Un regalo para el gol del atacante. Pero, de pronto, la Albirroja se desentendió del dominio, sufrió y recibió el 1-1.

A la media hora del encuentro, sin una sola oportunidad todavía de Singapur, un equipo animado sin más, el extremo Song Ui-Young aprovechó los desajustes defensivos de Paraguay para empatar el partido contra todo pronóstico, pero no sólo fue una advertencia en el marcador para Paraguay, sino que ya lo había anticipado el juego, sin la precisión ni el control que debían ejercer los visitantes.

La salida de balón fue fallida, la defensa fue vulnerable y la posesión intermitente para añadir más incertidumbre al tramo final de la primera parte, hasta que Mauricio Magalhaes repuso la ventaja de la selección paraguaya con el 1-2 al borde del descanso. Entonces ya sí cambio el encuentro.

Un alivio para su equipo y Gustavo Alfaro, que se confirmó aún más en la segunda mitad, con el 1-3 de Gustavo Caballero tras un error del portero de Singapur. La sentencia de una victoria con la que la ‘Albirroja’ no debe conformarse. Necesita más.

Aún tuvo otra ocasión Almirón, recién entrado al campo, ya sin sufrimiento sobre su portería, y marcó el 1-4 Julio Enciso. El próximo martes aguarda Japón, también en el estadio Nacional de Singapur, con la duda de Braian Ojeda, que se fue lesionado. Ese duelo será mucho más exigente.

1 – Singapur: Izwan Mahbud; Harhys Stewart, Ryhan Stewart, Jacob Mahler, Safuwan Baharudin (Raoul Suhaimi, min, 74); Kyoga Nakamura, Shah Shahiran; Farhan Zulkifli (Glen Khew, min, 63), Song Uiyong (Hami Syahin, min. 63); Ilhan Fandi.

4 – Paraguay: Orlando Gill (Gaston Oliveira, min. 46); Alan Benítez, Mauro Coronel (Diego Gómez, min, 77), Junior Alonso, Alexandro Maidana (Mateo Gamarra, min. 74)); Eduardo Delmas (Miguel Almirón, min. 74), Mathias Villasanti (Braian Ojeda, min. 70 (Clever Ferreira, min, 77)), Matías Galarza, Mauricio Magalhaes (Damián Bobadilla, min. 74), Robert Morales (Hugo Adrián Benítez, min 70) y Gustavo Caballero (Julio Enciso, min. 74).

Goles: 0-1, min. 7: Gustavo Caballero. 1-1, min. 30: Song Uiyong. 1-2, min. 45: Mauricio Magalhaes. 1-3, min. 53: Gustavo Caballero. 1-4, min. 82: Enciso.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Nacional de Singapur ante unos 40.000 espectadores.

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